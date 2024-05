Murió, Juan María Traverso, ídolo del TC y Top Race

Acompañado de su amigo Mario García, vecino de la localidad del norte de la Provincia de Buenos Aires, pudo entrar en el mundo del automovilismo. Su debut se lo debió a "Marito", quien se sumó a las filas del equipo oficial de la General Motors y le cedió la butaca del Torino Liebre con el que competía hasta el momento.

"Cuando cumplí 18 años, porque si no tenías registro no podías subirte al auto. Marito García, un piloto de Ramallo, corría en TC con un Torino y decidió cambiarlo. Su padre me lo prestó para empezar. Mi viejo me ayudó, compró ese auto y después empecé a tomarle el gustito. Cuando le conté que quería correr me preguntó “¿para qué?”. No sabía qué eran las carreras y se opuso, hizo lo imposible para impedírmelo, pero luego se transformó en mi hincha número uno", Recordaban Traverso cada vez que podía.

Así comenzó quien luego se convertiría en una leyenda, tanto por su capacidad de conducción como por su valor para adelantar a sus rivales sin medir las consecuencias. Un símil Airton Senna.

Su debut en la categoría reina del automovilismo argentino se produjo el 31 de octubre de 1971 en la Vuelta de Pergamino, "Estaba más contento porque había ganado (Eduardo) Copello que por haber debutado en Turismo Carretera", contaba el Traverso para demostrar su admiración hacia quien tenía como ídolo.

La primera de sus 46 victorias en el Turismo Carretera se dio el 29 de octubre de 1972 en la Vuelta a 25 de Mayo a bordo de un Torino. Las crónicas de la época cuentan que en su vuelta triunfal a Ramallo fue recibido por una multitud. Acababa de nacer un ídolo popular.

Sus últimos títulos fueron en el Top Race, una categoría que por aquellos años se ánimo a quitarle público a sus otra dos hermanas mayores. Allí festejó en 1998 y 1999 -Mercedes Benz- y 2003 -BMW-. Corrió 88 pruebas con 19 victorias y 6 poles. En 2005, con 54 años y 16 títulos, decidió alejarse de las competencias.

