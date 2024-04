La película con Zendaya y un trío sexual que lidera la taquilla

Embed - DESAFIANTES | Tráiler Oficial | Subtitulado

Esta película se convierte en el estreno más exitoso para Zendaya en una cinta de acción real sin propiedad intelectual previa, dejando atrás a The Greatest Showman.

Estamos hablando de ¡15 millones de dólares recaudados!

Su puntaje es de lo mejor: calidad garantizada

Pero no solo el público está enamorado, los críticos también han caído rendidos ante los encantos de Challengers. Con una puntuación del 87% en el famoso Tomatómetro de Rotten Tomatoes, esta joya se posiciona justo detrás de las exitosas películas de Spider-Man. Incluso ha superado a la aclamada Dune, un logro nada desdeñable.

Zendaya sigue demostrando su versatilidad y carisma, convirtiéndose en una de las actrices más destacadas de su generación. Challengers es la prueba definitiva de su talento y su capacidad para cautivar al público.

image.png

Así que no lo dudes más, corre al cine y sumérgete en esta apasionante historia de pasión, rivalidad y segundas oportunidades. Es un triunfo cinematográfico que combina la emoción del deporte con la intensidad de las relaciones humanas.

El director Luca Guadagnino un diferente (a veces para bien, otras para mal)

Luca Guadagnino es un reconocido director de cine italiano contemporáneo. Nacido en 1971 en Palermo, Sicilia, se ganó un lugar destacado en el panorama cinematográfico internacional gracias a sus películas audaces y provocadoras.

Su estilo se caracteriza por explorar temas tabú y abordar con franqueza las complejidades de la sexualidad, el deseo y las relaciones humanas. Películas como "Call Me by Your Name" (2017) y "Suspiria" (2018) fueron elogiadas por su enfoque sincero y su capacidad para generar debate y reflexión.

image.png

A pesar de las controversias que rodearon algunas de sus obras, Guadagnino es considerado un director provocador, precisamente por su valentía para abordar temas sensibles sin censura ni complacencia. Su cine se distingue por su estética impecable, su atención al detalle y su habilidad para retratar la complejidad de las emociones humanas.

