Marvel/Disney: Confirman Spider-Man 4 con Zendaya y Tom Holland

La cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Holland, será la primera de la saga del superhéroe en el MCU que romperá con una tradición de lanzamiento. Desde Spider-Man: Homecoming en 2017, pasando por Spider-Man: Far From Home en 2019, hasta Spider-Man: No Way Home en 2021, todas las películas del hombre araña se estrenaron con un intervalo de 2 años.