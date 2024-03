Lionel Messi habló sobre su retiro del fútbol y qué hará después

“Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer ”, disparó. Acerca del futuro cuando se retire, aseguró: "Hoy intento disfrutar del día a día sin pensar más allá. No lo tengo en claro todavía. Espero seguir jugando. Llegado el momento encontraré el camino que me llene, un nuevo rol. Por suerte ya conseguí todo en mi carrera".