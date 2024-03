Abuso sexual en Vélez: Las versiones de los jugadores detenidos

Brian Cufré: "Estábamos con Osorio jugando al Free Fire"

Por su parte, Brian Cufré de 27 años aseguró que no podía dormirse y Sebastián Sosa lo invitó a su cuarto. "En un momento Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular”, aseguró.

"En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila que había traído y saca algo, pero no veo bien qué es. Dejó la mochila al costado del sofá, empiezan a tener relaciones y se la escuchaba gemir", continuó su relato.

"Nunca se escuchó un ´no´, nunca se escuchó un ´pará´, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”, declaró Cufré.

Abiel Osorio: “No quería tener sexo, estaba inhibido, vi que estuvo con dos compañeros”

Abiel Osorio, de 21 años, era compañero de habitación de Sebastián Sosa. “Me dice ´che, va a venir una chica, es amiga ´. Yo estaba con el celular y no le di mucha importancia, le dije que estaba bien”, aseguró.

“Cuando salió de bañarse estaba en corpiño.. Se acostó en una cama y vemos que José -Florentín- le empieza a hacer masajes y comienzan a hablar entre ellos. Nosotros seguíamos hablando y ellos arrancaron a los besos ”, sostuvo y según su versión en un momento se quedó solo con ella.

"No tenía ganas de tener relaciones sexuales con ella y la abracé. Estaba inhibido, había visto que había estado con dos compañeros", declaró Osorio.

Sebastián Sosa: "Yo era el que ponía la música mientras me hablaba con mi señora"

Según el arquero uruguayo Sebastián Sosa, de 37 años, cuando la periodista deportiva entró a la habitación 407, se encontró con los cuatro futbolistas y preparó unos tragos: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla”.

“Estaba con sueño y tenía ganas de dormir, me sentía con pocas energías, y al rato me dormí. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”, aseguró.

"Me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa.. n o me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo", sostuvo Sosa.

"Me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats”, declaró Sosa.

La joven, de quien no trascendió la identidad para mantenerla a resguardo, no estuvo presente físicamente en la audiencia celebrada este lunes (25/03) pero dio su testimonio de forma virtual.

"Acepto voluntariamente ir a un hotel con cuatro personas, poniendo textual que no se desubiquen. E n ningún momento digo sí ‘fiesta loca para todos’. Me quisieron desacreditar con la frase en el mensaje que ´yo estas cosas las hago sola´, me referí a que yo siempre que tengo un trato con un futbolista, sea para que me pasen el equipo, para que me pasen las formaciones, para que me cuenten las internas, para tomar algo, para tener una cita, para salir, para lo que sea, yo me manejé sola y en privacidad", comenzó contando.

"¿Qué yo pedí plata para volverme a mi casa? Yo no le pido plata a nadie, nunca en mi vida. La imagen mía de desatar de mi bombacha el fajo de plata, me genera repugnancia".

"Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Al otro día a la tarde yo dimensiono lo que me hicieron", aseguró.

Y continuó: “ Yo no estaba en mis cabales, en ningún momento estuve 100% lúcida, la cabeza por algunos momentos me respondía, pero el cuerpo no. Ninguna víctima habla en el momento, esto es sabido, que a todas nos lleva un tiempo y un proceso hacerlo. Yo fui a trabajar el lunes y martes. Incluido el miércoles. No porque estaba bien, o porque nada había pasado, fue un mecanismo de defensa. De decir, bueno, intento seguir.. Fui a mi ginecóloga el lunes en un ataque de angustia total llorando y temblando pidiendo por favor que me atiendan".

