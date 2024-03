Vélez: Tres jugadores seguirán detenidos y crudo relato de la denunciante contra Sosa

"Acepto voluntariamente ir a un hotel con cuatro personas, poniendo textual que no se desubiquen. E n ningún momento digo sí ‘fiesta loca para todos’. Me quisieron desacreditar con la frase en el mensaje que ´yo estas cosas las hago sola´, me referí a que yo siempre que tengo un trato con un futbolista, sea para que me pasen el equipo, para que me pasen las formaciones, para que me cuenten las internas, para tomar algo, para tener una cita, para salir, para lo que sea, yo me manejé sola y en privacidad", comenzó contando.

"Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Al otro día a la tarde yo dimensiono lo que me hicieron", aseguró.

Y continuó: “ Yo no estaba en mis cabales, en ningún momento estuve 100% lúcida, la cabeza por algunos momentos me respondía, pero el cuerpo no. Ninguna víctima habla en el momento, esto es sabido, que a todas nos lleva un tiempo y un proceso hacerlo. Yo fui a trabajar el lunes y martes. Incluido el miércoles. No porque estaba bien, o porque nada había pasado, fue un mecanismo de defensa. De decir, bueno, intento seguir.. Fui a mi ginecóloga el lunes en un ataque de angustia total llorando y temblando pidiendo por favor que me atiendan".

“¿Qué yo pedí plata para volverme a mi casa? Yo no le pido plata a nadie, nunca en mi vida. La imagen mía de desatar de mi bombacha el fajo de plata, me genera repugnancia. “¿Qué yo pedí plata para volverme a mi casa? Yo no le pido plata a nadie, nunca en mi vida. La imagen mía de desatar de mi bombacha el fajo de plata, me genera repugnancia.

La denunciante apuntó nuevamente a Sebastián Sosa

"Sosa me chatea en dos momentos. Me empieza a decir que él me veía bien, que yo siempre estuve bien, ¿entonces, en qué quedamos? o él me veía, era un espectador de lujo de lo que me hacían las otras tres personas, en momentos alternados, o él dormía, como en mis recuerdos de que él dormía”, disparó la denunciante contra el arquero que quedó en libertad.

image.png

“Mi vida es un infierno y una cárcel desde hace tres semanas, me parece una locura. Yo tengo miedo de que se fuguen. Los medios económicos los tienen y las posibilidades también. No me parecería justo que ellos pasen lo que queda del juicio en una casa, en un country, con pileta, con un arco de fútbol pasándola bien cuando mi vida es un infierno hace tres semanas", expresó.

Y concluyó: "Me han filtrado la cara por chats de parte de ellos. Me han filtrado el DNI, el nombre, domicilio, todo.. me han quitado.. las ganas de vivir pero sigo viva..".

Más contenido en Golazo24:

AFA no quiere saber nada con Chacarita, Tigre y la Copa Argentina

Franco Acita (VAR) y Andrés Gariano, los mejores de San Lorenzo de Almagro

Robinho fue detenido y le esperan 9 años de prisión por violación

Rara defensa de Marcelo Moretti a Insúa tras acusar al club

Argentina vs. Costa Rica: Día, horario, TV y formaciones