Rara defensa de Marcelo Moretti a Insúa tras acusar al club

RARADEFENSADEMARTINMURATOREAINSUATRASACUSARALCLUBFOTO1.jpg El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, realizó una muy rara defensa de Rubén Darío Insúa tras la victoria del Ciclón frente a Godoy Cruz 1-0.

Y añadió: “El presidente viene haciendo las cosas bien, los que se tienen que adaptar son los que están alrededor. Son nuevos, para algunos es su primera experiencia, hay que tener la piel un poco más dura y no hay que asustarse. San Lorenzo es un club enorme”.

“Nosotros tenemos cercanía con la gente y no hay que fastidiarla. Tenemos un técnico que es de la casa, que quiere al club y que hace respetar la camiseta. Que no haya tenido un gran comienzo no significa que lo tengamos que echar. Hay que respaldarlo más que nunca”, continuó Ortigoza.

En la misma línea, señaló: “En Comisión Directiva somos muchos, pero los que siempre hablan son Ortigoza, Insúa y el presidente. Estaría bueno que, si quieren decir algo, que hablen”.

Por otra parte, el campeón de América con el “Ciclón” en 2014 reveló cuál fue la primera reacción del entrenador al conocer los rivales en el Grupo F de la Copa Libertadores, que serán Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Liverpool de Uruguay.

“San Lorenzo es buen un equipo. Es una competencia en la que tenemos que estar a la altura, no te podes descuidar. Recién hable con Ruben, le conté lo que teníamos en el grupo y me dijo que vamos a andar bien”, cerró el ex volante.

Rubén Insúa ratificó que continuará en el club

Rubén Insúa ratificó este último jueves 14/03 en declaraciones periodísticas que continuará siendo el técnico de San Lorenzo de Almagro aunque se quejó que desde el club “hay alguien interesado en debilitarnos”. En un reportaje que concedió al programa Puede Pasar, de DSports Radio, aseguró que “no sé quién es, lo que si me consta es que es de adentro”.

“El 27 de diciembre me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club, una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba el domingo porque se hizo un tatuaje, también salieron públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que nunca me había pasado. Una, otra y otra, no es casualidad, debe haber alguien interesado en qué la cosa no salga bien o quedó enojado con lo que sucedió en 2022 o 2023”, explicó.

También se mostró enojado con una encuesta que circuló en las últimas horas, donde se le preguntaba a los hinchas de San Lorenzo si querían que el técnico deje su cargo: “Me consta que es de adentro, porque era confidencial y lo publicaron. No lo hicieron con el interés de generar un clima agradable, todo lo contrario. No voy a seguir incrementando el índice de desempleo en Argentina”.

Pese a que todavía no encontró al chivo expiatorio, Insua sabe que los intentos de desgastarlo no vienen desde las altas esferas de la dirigencia. “Moretti y Ortigoza me ofrecieron dos años de contrato, así que me siento respaldado por ellos”, expresó.

Los resultados no acompañaban a los dirigidos por Insúa

Lo cierto es que este año, además de lo mencionado por el “Gallego”, los resultados no venían acompañando al equipo. En ese entonces, el propio entrenador se había excusado en que “nosotros terminamos de armar el plantel en la sexta fecha, alcanzar un buen rendimiento lleva tiempo y trabajo”.

