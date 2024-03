Victoria Villarruel se opone a la intervención del Ejército en Rosario

"Tenemos la octava superficie mundial y uno de los presupuestos de Defensa más bajos del continente. Tienen sueldos bajos, no hay recursos, ganan mal. Ganan menos que las fuerzas de seguridad"

2-¿Victoria Villarruel Presidenta?

“Cuando termine mi mandato quiero que digan ‘qué flor de Vicepresidente que fue’. ¿Flor de Presidente? No sé, no me desvela. No lo descarto, tampoco me quita el sueño”.

"No me la creo, no leo encuestas, no le presto atención a esas cosas", cerró.

3-La relación con Javier Milei

“Está bien. Somos dos personas que se complementan. Él es más vehemente en la vida pública y tranquilo en privado. Yo al revés y nos complementamos. Creo que es lo que privilegió el pueblo argentino porque es algo muy completo. Hoy desayunamos. Me esperó con galletitas tipo exprés y le dije qué bodrio”.

"Él esta con la motosierra a full, nosotros también pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que después no genere un gasto mayor. Y acá hay estabilidad laboral, tengo que entenderlo".

image.png

4-¿Por qué habilitó la discusión por el DNU?

"Es un poder del Estado que tiene determinadas reglas, y tengo que respetar ciertas cuestiones que son legales", advirtió.

La vicepresidenta explicó también por qué habilitó la discusión sobre la validez del DNU presidencial en el senado: “hay que entenderlo, esto no es un reinado, es un poder del Estado con reglas, tengo que respetar cuestiones que son legales. Estaba en riesgo la institucionalidad”.

5-Espert no puede decir lo de rebelión fiscal

"Es un funcionario público, tiene otras responsabilidades. Yo lo he dicho antes de asumir mi cargo", dijo con respecto al diputado nacional José Luis Espert y luego agregó:

"Si no sabes si soy confiable, para qué opinas? Es una frase petardera. ¿Viniste a verme en los últimos meses? ¿Hablamos sobre algo concreto?

image.png

6-Dí marcha atrás con los aumentos, me lo pidió el presidente

“Cristina Kirchner como pensionada gana más de 7 veces de lo que gana un senador, que gana menos de 2 millones. Hay 72 senadores a los que les estamos delegando nuestra vida. Legislan sobre derecho a la propiedad. Es una realidad que la función que les estamos delegando es vital. Si les pagas poco van a ser susceptibles a la corrupción. La corrupción es parte de una dignidad. Todos tienen que ganar de acuerdo a la función y responsabilidad que tienen”.

“Considero que tiene que haber paridad en los ingresos de los tres poderes. Habría que congelar a todos. Jueces. Todos. Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo. Espero que en los otros poderes también lo hagan”.

image.png

7-La ex presidenta debería llamarse a silencio

"A veces los comentarios de Cristina Kirchner son destituyentes. Ya tuvo tiempo de ser presidente y vicepresidente. Su tiempo ya pasó. Hay que cortarla con el relato de la izquierda".

8-Corte Suprema: García Mansilla es un genio del Derecho a Lijo no lo conozco

"Como abogada, lo respeto muchísimo a García Mansilla. Suelo consultarlo sobre cuestiones constitucionales. Al juez Ariel Lijo no lo conozco pero no me gustó como actuó en la causa por el asesinato de José Rucci. Yo trabajo con su hija, Claudia. Acaba de fallecer Roberto Perdía en presunción de inocencia cuando debió haber respondido por ese crimen. Uno de los pocos sindicalistas que nos dieron orgullos. Lijo puso la causa en un limbo eterno. A priori, no me enloquece Lijo, hubiera preferido una mujer catedrática o jueza. No me consultaron por este tema, me enteré por los medios".

image.png

9-No habrá desfiles militares por Malvinas porque son muy caros

"Vamos a homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Yo tengo a las islas en mi corazòn. Para mì, todos los dìas son el 2 de abril. El presidente los tiene que defender. Debemos tener relación con Reino Unido pero es una potencia fuera del continente que tiene injerencia en nuestro mar argentino".

image.png

10 Con Karina Milei me llevo bien, pero ambas somos bravas

"Yo tengo claro que soy vice presidente, en parte, gracias a cómo trabajo ella en la campaña. Pero, ambas somos bravas y en el medio está Javier. Queda como el jamón en medio del sándwich".