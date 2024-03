Rubén Insúa ratificó que continuará en el club pero los acusó de "debilitarnos"

“El 27 de diciembre me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club, una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba el domingo porque se hizo un tatuaje, también salieron públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que nunca me había pasado. Una, otra y otra, no es casualidad, debe haber alguien interesado en qué la cosa no salga bien o quedó enojado con lo que sucedió en 2022 o 2023”, explicó.