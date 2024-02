Rubén Darío Insua en la cuerda floja

Dueño de un estilo muy particular de juego, donde prioriza cuidar el arco por sobre atacar al rival, Rubén Darío Insua no está pasando los mejores días en San Lorenzo de Almagro y la Copa de la Liga. Si bien la dirigencia hizo público su apoyo, ya hubo algunos roces en el verano por los refuerzos y si no consigue levantar cabeza en los próximos partidos corre el riesgo de salir del club de Boedo.