Pablo Giralt reculó y le pidió disculpas a Marcos Rojo

Marcos Rojo no puede jugar el superclásico. Lo van a bailar. Lo digo ahora con antelación pero no puede jugar contra River. Hoy lo tenés a Lema que esta bien, a Figal, a Valentini que viene de jugar un gran preolímpico. No esta Rojo para jugar un clásico Marcos Rojo no puede jugar el superclásico. Lo van a bailar. Lo digo ahora con antelación pero no puede jugar contra River. Hoy lo tenés a Lema que esta bien, a Figal, a Valentini que viene de jugar un gran preolímpico. No esta Rojo para jugar un clásico