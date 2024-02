Juan Román Riquelme no entendió nada: Bastardeó al hincha de Boca

Probó a Luis Advíncula de lateral y de volante, a Lucas Blondel , a Frank Fabra , a Lautaro Blanco , a Jorman Campuzano , a Mauricio Benítez , a Ezequiel Bullaude , a Lucas Janson , a Luca Langoni y a Darío Benedetto entre tantos otros.

image.png Diego Hernán Martínez, entrenador de Boca Juniors. (Foto: Noticias Argentinas).

Martínez tampoco definió su esquema predilecto y eso se presta para la confusión tanto para el plantel como para la hinchada.

En la primera fecha, ante Platense , utilizó un 4-3-1-2 con Bullaude como enlace, algo que no repitió.

En la segunda, tercera y cuarta fecha (Sarmiento, Tigre y Defensa y Justicia) el dibujo fue un 4-4-2 clásico como los que acostumbraba en Tigre y Huracán.

En la quinta fecha -versus Central Córdoba- optó por un novedoso 4-2-3-1 que dividió la opinión del hincha.

Algunos podrán decir que el modus operandi de Diego Martínez es ingenioso, innovador, único y demás adjetivos calificativos que se le quieran poner. Otros podrán argumentar que el hecho de cambiar constantemente el sistema de juego es totalmente perjudicial para Boca.

Juan Román Riquelme, desorientado: el '10' perdió la brújula

El ídolo xeneize no suele hablar ante la prensa. Sin embargo, luego de la victoria del cuadro de la Ribera por 2 a 0 ante Central Córdoba, el presidente dio un paso al frente y brindó una pequeña entrevista en la señal que televisó el partido, TNT Sports.

Entre tantos testimonios, el 'Torero' salió a bancar a Guillermo 'Pol' Fernández, mediocampista de Boca Juniors. En su gran mayoría, los hinchas sienten que el ex Godoy Cruz y Racing está acomodado en el equipo por su amiguismo con Román, ya que en la cancha el jugador no hace valer su titularidad.

"Sin dudas que el mejor jugador que tenemos en este torneo es Pol Fernández. Fue el que nos hizo llegar a la final de la Copa Libertadores, porque fue el mejor los dos partidos en la serie contra Palmeiras", dijo el mandatario auriazul.

Es lógico que JRR quiera levantarle el ánimo al volante de 32 años. Se trata de un jugador que supo ser importante para Boca en tiempos pasados (pero que ya no lo es) y cuya relación con la gente está rota.

image.png El enamoramiento de Juan Román Riquelme por Guillermo Fernández enceguece al '10'. ¿Acaso 'Pol' tuvo mejor rendimiento en Copa Libertadores que sus compañeros Romero, Advíncula, Figal o Merentiel?

Pero una cosa es querer levantar ánimos y otra, completamente distinta, es asegurar sistemáticamente y sin recelo alguno que Fernández es el más destacado del equipo y que el propio Pol fue el "culpable" de que el Xeneize alcanzara el partido definitorio de la Copa Libertadores. Este tipo de dichos cruza todo tipo de límites y dista enormemente de ser verdad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BocaEnLaCopa/status/1757940731694457217&partner=&hide_thread=false Si declarás esto no respetás al hincha, Román.

Mucho "el Club es de los socios" pero, cuando el socio se expresa, hacés una analogía para decirle al socio que no sabe nada de fútbol para bancar a tipos que en Boca no van a ser recordados más que por burros o irresponsables. https://t.co/1AauJ10rfC — BOCA EN LA COPA (@BocaEnLaCopa) February 15, 2024

Más de Román

La palabra de Riquelme pesa e impone mucho. Le guste a quien le guste. Así como lo hizo con Fernández, JRR se refirió al muy criticado Frank Fabra, a la turbulenta salida de Valentín Barco y polemizó acerca del método de clasificación a copas internacionales.

Sobre Fabra: "Es un jugador que lleva 9 años, mucho tiempo en el club, y sabe bien que lo queremos mucho. Si miramos un poco, empezó a ser titular cuando llegamos nosotros. Antes no jugaba. Es de esos jugadores que es único".

image.png Frank Fabra sentenció su vínculo con el hincha de Boca luego de hacerse expulsar de manera infantil en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Sobre Barco: "Yo no me enojo. Jamás me enojé, vivo una vida normal. Si él tomó esa decisión, debe hacerse cargo. Molesta cuando quieren confundir las cosas. Yo lo veo muy simple. Como jugador de fútbol tenés que ir y presentar el papel que rescindís, muy simple".

image.png Valentín 'Colo' Barco jugará en el Brighton & Hove Albion Football Club.

Sobre la ausencia de Boca en la Copa Libertadores: "Nos duele no jugar la Libertadores. Los dos finalistas deben clasificar, sino no tiene mucho sentido, si no ganaba Fluminense, quedaba afuera. Clasifica el sexto o el séptimo de los torneos, no tiene mucha lógica. Tanto en Argentina como en Brasil, sería lo más lógico"

image.png La frustración de la séptima Copa Libertadores.

