La verdadera Copa de la Liga: Ya se huele el primer despido

La séptima jornada de la Copa de la Liga está marcada por todos los clubes del fútbol argentino por tratarse de la fecha de los clásicos interzonales.

Como es costumbre desde que el año calendario del fútbol argentino se divide entre una liga y una copa, la séptima jornada de la Copa de la Liga está signada por un interzonal que cruza las máximas rivalidades de cada grupo (Boca vs. River; Independiente vs. Racing; San Lorenzo vs. Huracán, etc.)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/giraltpablo/status/1755246886888325150&partner=&hide_thread=false La jornada más esperada de todo el fútbol argentino ya tiene días y horarios: con ustedes, LA FECHA DE LOS CLÁSICOS



Sábado 24:

17.00: Independiente v Racing

19.30: Huracán v San Lorenzo

22.00: Belgrano v Talleres



Domingo 25:

17.00: River Plate v Boca Juniors… pic.twitter.com/a6Nbgy5aT2 — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 7, 2024

El compromiso contra el 'Ciclón' está cada vez más cerca en el calendario. La cuestión pasa por conocer si Facundo Sava llegará a dirigir a Huracán en el gran día, o si lo hará un DT interino o algún otro profesional.

"La derrota con Gimnasia lo precipita, pero el equipo ya viene dando señales para nada positivas desde su mismo inicio. En la Comisión Directiva ya son varios los que creen que se trata de un ciclo cumplido y que es momento de un volantazo en un año muy especial en el que, como si fuera poco, hay un clásico con San Lorenzo en lo inmediato (fecha 7) y elecciones en unos meses (previstas para junio)", redactó Brian Pécora para la web de Tyc Sports.

El periodista partidario del Globo sinceró la situación del técnico:

La gota que colmó el vaso es este partido frente a Gimnasia que se le presentaba favorable, con el resultado a favor y la impaciencia de la gente del Lobo, pero los problemas vienen de lejos y se repiten. Las falencias defensivas, por caso, son las mismas que se percibían en los amistosos disputados en Uruguay como parte de la pretemporada. La gota que colmó el vaso es este partido frente a Gimnasia que se le presentaba favorable, con el resultado a favor y la impaciencia de la gente del Lobo, pero los problemas vienen de lejos y se repiten. Las falencias defensivas, por caso, son las mismas que se percibían en los amistosos disputados en Uruguay como parte de la pretemporada.

Finalizó al pie de la nota comunicando lo siguiente: "... nadie puede asegurar que el Colorado vaya a dirigir el fin de semana contra Vélez y esta mañana de miércoles el propio presidente David Garzón se acercó a La Quemita, lugar de entrenamiento del plantel, una cuestión que es poco habitual".

---------------------------

