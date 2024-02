Evangelina Anderson filtró un chat y se metió en el cruce Barco - Demichelis

image.png

Ya días atrás, en una entrevista con LAM, el magazine de Ángel de Brito, la ex vedette aseguró: "Cada vez que juega Boca - River, salen periodistas de Boca a decir que hay crisis". Y c ontinuó con su relato: "La primera vez fue el año pasado, nadie le dio bolilla porque evidentemente no era real.. ganó River. La segunda vez que jugaron, dijeron lo mismo y también ganó River.. espero que nos traiga suerte".

Al ver que los rumores continuaban creciendo, disparó contra los medios: "No les das nota, te amenazan y después tiran frutas. Dejen de inventar revista amarillista". Además, también lo hizo a través de su cuenta de Instagram: "Dios mío, que pavadas que tengo que leer" "Que sigan inventando nomás".

"El Burrito" Ortega bancó a Esequiel Barco, ¿y palito a Demichelis?

El ídolo de River subió una foto a su cuenta privada de Instagram y le expresó su apoyo. Tras las críticas que recibió Barco por errar dos veces el mismo penal, Ariel Ortega salió a bancarlo.

El Burrito lanzó un contundente posteo: “Aguante, potrero, rebeldía, gambetas ”. Junto a estas palabras, una foto del futbolista.

Sin embargo, cuando esto levantó vuelo en las redes sociales y diferentes medios, se arrepintió y lo borró.

Cabe recordar cuando en 1996, por el torneo Apertura, River se enfrentaba a Racing en el Monumental y fue expulsado el arquero Roberto Bonano. En ese momento Ramón Díaz tuvo que meter a Ramón el Mono Burgos y sacrificar un cambio.

A pesar de que eligió a Ariel Ortega, este se negó a irse del campo desobedeciendo así al DT, en una actitud igual a la que tomó Esequiel Barco, cuando desafió a Demichelis y decidió patear por segunda vez al arco. Aunque ambas historias tuvieron un final diferente (Barco erró los dos penales, mientras que Ortega terminó convirtiendo en ese partido).

