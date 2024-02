Interna en River: Demichelis y Barco se cruzaron, ¿hubo trompadas?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/futbollocura_/status/1757963769869726041&partner=&hide_thread=false la secuencia del penal de Barco



Puertas adentro, puertas afuera...

La furia de Borja y de Demichelis desembocó en la decisión de que el ex-Independiente no saliera a jugar el complemento ante el 'Decano'. "Lo que sucedió en el vestuario durante el entretiempo fue clave", aseveró Juan Cortese para la web de Tyc Sports.

Según la información a la que pudo acceder dicho medio, el entrenador del Millonario fue muy duro con el mediocampista frente a todo el plantel.

A Demichelis no le gustó nada que Barco desobedezca su decisión de que Miguel Borja ejevutara el penal no una, sino dos veces.

"A cualquiera le puede pasar errar un penal o incluso dos, consideré que no estaba emocionalmente al ciento por ciento en el entretiempo como para que siga jugando en el segundo. Es un gran chico, a veces son las emociones de los jugadores por las pulsaciones, venimos ganando, quería participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Me pidió disculpas porque no es egocéntrico y no es un chico que piense solo en él, en este caso no quería ceder la pelota pero de todo se aprende y hoy seguramente se lleve una gran experiencia", sostuvo el director técnico en conferencia de prensa.

Ni bien Esequiel Barco desaprovechó el segundo penal, Demichelis mandó a calentar a Franco Mastantuono, la joyita de 16 años que tiene River. El joven ingresó por el volante, que se retiró del campo de juego con marcas en su cuerpo, ¿causadas por su DT?

image.png Imagen del empate 0-0 entre Atlético Tucumán y River.

Las versiones de pelea en River

Gabriel Anello, conductor de Radio Mitre, dijo al aire: "Empiezan a circular fotos en las que parece que hubo golpes de puño entre Demichelis y Barco. Se empieza a hablar fuertemente, no solo por las fotos de las marcas en el rostro y en la muñeca de Barco, sino que inclusive hay dando vueltas una foto de una marca en el rostro de Demichelis".

Tanto el deté como el futbolista estaban visiblemente dañados. No se conoce a ciencia exacta si las lastimaduras fueron producto de una gresca entre ambos en el vestuario, pero esas fueron las versiones preliminares.

No obstante, Martín Demichelis intentó disipar los rumores. El exdefensor de la Selección Argentina explicó que su rasguño en la cara fue a causa de "un hongo".

Cortese se pronunció al respecto:

image.png La versión de Juan Cortese sobre la pelea entre Martín Demichelis y Esequiel Barco. (Foto: Captura Tyc Sports).

