Claudio "Chiqui" Tapia sigue con sus promesas incumplidas

Los equipos participantes del Torneo Regional Federal Amateur fueron en esta edición 376, los cuales pertenecen a 207 ligas de todas las provincias del país, solo Capital Federal no participa ya que sus clubes están directamente afiliados a AFA, y los del interior no. Primero pasan por el Consejo Federal y luego a AFA, son indirectamente afiliados. Todos los participantes lucharon por los 5 ascensos al Torneo Federal A. Los que no tuvieron suerte por lo menos ganaron un buen dinero, o eso pensaban.