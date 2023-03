Claudio Tapia quiere sumar puntos para 2030 con el Sub20

Este Bureau es un organismo que se ocupa de todos aquellos asuntos que requieran una decisión inmediata entre dos reuniones del Comité Ejecutivo.

CLAUDIOTAPIAQUIERESUMARPUNTOSPARA2030CONELSUB20FOTO2.jpg Claudio Tapia, presidente de la AFA, se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que Argentina sea sede del Mundial Sub20 y del Mundial 2030.

El ente, que decidirá la suerte del Mundial, está constituido por el Presidente de la FIFA y un representante de cada confederación, elegido entre los miembros del Consejo de la FIFA y nombrado por éstos para un mandato de cuatro años, según consta en su acta de fundación.

De acuerdo al Estatuto, el Presidente convoca las reuniones del Bureau del Consejo. Si una reunión no puede convocarse en un plazo determinado, las decisiones podrán adoptarse mediante otros medios de comunicación. Este escenario podría darse para este caso siempre y cuando, por cuestiones de agenda, algunos de los representantes no puedan asistir y deban reunirse a través de plataformas virtuales.

“Como miembro del Bureau, Argentina ya tiene mi voto”, aseguró Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, en la rueda de prensa realizada en la ciudad paraguaya de Luque.

CLAUDIOTAPIAQUIERESUMARPUNTOSPARA2030CONELSUB20FOTO3.jpg Claudio Tapia, presidente de la AFA, se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que Argentina sea sede del Mundial Sub20 y del Mundial 2030.

Respecto a la decisión que tome el organismo, cabe destacar que todas las decisiones adoptadas por el Bureau del Consejo deben ser ratificadas por el Consejo de la FIFA en su siguiente reunión. Además de Infantino, quienes tendrán en sus manos la decisión final sobre la sede mundialista para el Sub 20 son:

. Lambert Maltock (OFC) de Vanuatu (recientemente elegido).

. Sheikh Salman Bin Ebrahim al Khalifa (AFC) de Bahréin.

. Alejandro Domínguez (CONMEBOL) de Paraguay.

. Victor Montagliani (CONCACAF) de Canadá.

. Aleksander Ceferin (UEFA) de Eslovenia.

. Patrice Motsepe (CAF) de Sudáfrica.

A favor de Argentina, uno de los miembros ya tiene el voto cantado. Entre risas, Domínguez confirmó en conferencia de prensa que le dará voto positivo al proyecto de Argentina para organizar el Mundial Sub 20.

CLAUDIOTAPIAQUIERESUMARPUNTOSPARA2030CONELSUB20FOTO4.jpg Claudio Tapia, presidente de la AFA, se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que Argentina sea sede del Mundial Sub20 y del Mundial 2030.

La FIFA retiró a Indonesia como sede del próximo Mundial Sub 20, que tiene como fecha de inicio el 20 de mayo, debido a que un gobernador de ese país asiático rechazó la participación de Israel en el torneo juvenil.

A través de un comunicado, la entidad presidida por Gianni Infantino anunció que se decidió “retirar” a Indonesia como país organizador del torneo juvenil por “las circunstancias actuales”, en referencia a los conflictos políticos.

La decisión que se manejaba hace varios días fue oficializada este último miércoles 29/03 luego de una reunión entre Infantino y el titular de la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir.

CLAUDIOTAPIAQUIERESUMARPUNTOSPARA2030CONELSUB20FOTO5.jpg Claudio Tapia, presidente de la AFA, se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que Argentina sea sede del Mundial Sub20 y del Mundial 2030.

El primer aviso de que algo serio podía pasar en torno a la organización del Mundial sub 20 en Indonesia, llegó con la suspensión del sorteo, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

Por otra parte, el máximo organismo rector del fútbol mundial afirmó que, si bien hay que buscar un nuevo organizador para la cita mundialista, la fecha del inicio del certamen se mantiene inalterable: “El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento”. Y agrega, en su comunicado, que: “Más adelante se determinarán las posibles sanciones para la PSSI”.

Por lo tanto, la FIFA anunció que abrirá un “proceso abreviado” en el cual la Argentina reiterará su intención de ser anfitrión de la competición, según dio a conocer el sitio Doble Amarilla.

Un dato no menor es que Infantino, ante la suspensión del sorteo que se iba a realizar este viernes, viajó este jueves (30/03) al Congreso que realiza la FIFA.

“La FIFA desea recalcar que, a pesar de la decisión adoptada, sigue comprometida con ayudar a la PSSI, en colaboración estrecha con el Gobierno del presidente Widodo, a llevar a cabo el proceso de transformación del fútbol nacional tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022”, aclaró el ente rector del fútbol mundial. Y detalló que: “Los miembros de los distintos equipos de la FIFA permanecerán en Indonesia los próximos meses y asistirán en lo necesario a la PSSI bajo la dirección del presidente Thohir. Próximamente se acordará la fecha de una nueva reunión entre el presidente de la FIFA y el de la PSSI”.

En los últimos días hubo una serie de manifestaciones desde Indonesia sobre la participación de Israel en el certamen. Primero hubo protestas por parte de la población, cabe recordar que la mayoría de los 277 millones de habitantes del país asiático son musulmanes.

Pero todo se agravó cuando en las últimas horas de este último miércoles 29/03 el gobernador de Bali, Wayan Koster, pidió que se vetara la participación de Israel debido a que Indonesia apoya diplomáticamente a causa Palestina. Justamente Gianyar, ciudad de la Isla de Bali, es una de las sedes del campeonato mundial juvenil.

Hay que mencionar que allí se iban a disputar algunos partidos en el estadio Estadio Kapten I Wayan Dipta, un reducto que tiene capacidad para 22.000 espectadores. Estos antecedentes motivaron, en primera instancia, la suspensión del sorteo para luego tener una reunión entre las autoridades de Indonesia y de la FIFA que resolvieron retirar al país asiático de la organización del Mundial juvenil sub 20.

Además de Argentina, otros potenciales candidatos son Perú y Qatar, que viene de organizar el Mundial de mayores en el 2022, ya que ambos países, al igual que Argentina, cuentan con la infraestructura para organizarlo.

Para reforzar el pedido y, luego de que la FIFA decidiera retirarle la sede del Mundial Juvenil Sub 20 a Indonesia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó en la mañana de este mismo jueves (30/03) la candidatura formal para ser el reemplazante del evento juvenil más importante del mundo.

Argentina fue anfitrión del Mundial Sub 20. Una cita mundialista que se disputó entre junio y julio de aquel año en la que el equipo argentino, comandado por José Pekerman fue ampliamente superior a todos sus rivales y ganó su cuarto título mundial de la categoría.

Lo hizo ganando sus 7 partidos y sin mayores complicaciones. La final, disputada el 8 de julio de 2001, en el Estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires, terminó con triunfo del seleccionado local por 3-0 sobre Ghana con goles de Diego Colotto, Javier Saviola y Maxi Rodríguez.

En aquella oportunidad además del Amalfitani, ‘El Coloso del Parque’ (hoy Marcelo Bielsa) en Rosario, el estadio Padre Martearena en Salta, el Chateau Carreras (hoy Mario Alberto Kémpes) de Córdoba, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el José María Minella de Mar del Plata fueron las sedes.

Por otro lado, Javier Mascherano tuvo un contacto con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una conversión mano a mano con dos personas muy importantes: Lionel Messi y Lionel Scaloni. Ambos les expresaron su deseo de que continuara al frente del proyecto de selecciones nacionales.

Luego de su salida por malos resultados en el Sudamericano, y según reveló Doble Amarilla, el exBarcelona analiza seriamente si termina tomando revancha y sumando una segunda oportunidad al frente del seleccionado.

Ante este panorama, el DT de la juvenil Albiceleste pasó de ser tajante ante su futuro inmediato para no seguir, aunque ahora se busca convencerlo en que siga y tenga su revancha, sobre todo si es que Argentina termina siendo el país organizador del campeonato del Mundo.

Otro de los temas centrales que se tienen previsto tocar aprovechando la visita de Infantino es la candidatura para el Mundial 2030. Las autoridades sudamericanas buscan que Infantino pueda llevarse de este territorio las ideas claras para poder trasladarlas al resto de las asociaciones que conforman la FIFA y lograr unanimidad en la elección de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay como sedes por sobre España, Portugal y Marruecos y otras que eventualmente pudieran presentarse.

Apelando sobre todo a la idea de ‘devolverle’ la sede mundialista de 1930 a Uruguay y más aún teniendo el buen momento que atraviesa el fútbol sudamericano con Argentina como último campeón del mundo en Qatar 2022.

El propio Infantino confesó en Octubre de 2021 en su última visita a Sudamérica: “Una candidatura sudamericana es muy fuerte para organizar un Mundial. Desde siempre se vive el fútbol de una manera increíble, porque el corazón del fútbol está aquí. Sería fantástico organizar un Mundial en Sudamérica”.

“Es un honor y una emoción particular estar en Argentina. Es un sitio excepcional. Lo más bonito que tiene este país es este lugar impresionante, porque se vive el fútbol. Todos los argentinos se tienen que sentir orgullosos del predio, porque no hay muchos como éste. No sólo por el espacio y todo lo que se está haciendo, sino por la magia que tiene con los antecedentes de los campeones del mundo. Ya me siento en mi casa”, señaló en esa oportunidad.

Hace poco más de un mes las autoridades gubernamentales de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile y los presidentes de las cuatro asociaciones más Conmebol hicieron una reunión en la que empezaron a definir ya en firme cómo será la presentación que harán. De hecho, tras ese cónclave, Argentina y Uruguay acordaron que el partido inaugural será en Buenos Aires y la final en Montevideo. En esa ocasión Domínguez envió un mensaje contundente hacia Zurich. “Tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de volver a casa y honrar la memoria de quienes hicieron el primer Mundial”, declaró el presidente de la confederación sudamericana.

