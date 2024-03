Franco Acita (VAR) y Andrés Gariano, los mejores de San Lorenzo de Almagro

Andrés Gariano revisó la jugada en el VAR tras una posición adelantada del delantero y lo

El VAR (Franco Acita) llamó al árbitro (Andrés Gariano) y estuvieron 5' discutiendo: que sí, que no, que sí, que no. Al final el VAR logró su objetivo al considerar que Tomás Conechny habilitaba a Tarragona. Aunque ya no era para festejarlo, el local lo festejó.

Embed - Triunfazo del Ciclón ante El Tomba para seguir con chances | #SanLorenzo 1-0 #GodoyCruz | Resumen

En la parte final del partido, Andrés Gariano cometió un error grave: Malcon Braida le dio un pase, hacia atrás, a su arquero Facundo Altamirano. Acechaba Tomás Baladoni. Altamirano debió despejar con los pies pero ante el temor de perder la pelota se arrojó al piso y agarró el balón con sus manos. Va en contra del Reglamento. Gariano debía conceder un tiro libre indirecto a favor de Godoy Cruz dentro del área de San Lorenzo. Sin embargo, Gariano no cobró la falta reglamentaria. El asistente 2, Mariano Ascenzi, ni mu.

Cuando se dice que los arbitrajes de la Copa de la Liga abundan en irregularidades, no se está diciendo algo que deba ofender a Pablo Toviggino, el secretario general de AFA, quisquilloso con los denunciantes. Solamente se apunta que es muy evidente que se cometen errores. Que no hay voluntad de rectificarlos. Y que hay persistencia en la falta.

Embed No se puede creer lo que pasó en el partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz...



Braida dio un pase atrás, Altamirano la agarró con LAS MANOS y el árbitro NO COBRÓ NADA.



Sí, real. pic.twitter.com/BATCvWvQdL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 21, 2024

Importante

San Lorenzo ganó su 2do. partido consecutivo y se acercó a lograr jugar los playoffs de la Copa de la Liga.

San Lorenzo lleva 8 partidos invicto:

1-1 con Estudiantes

2-0 contra Tigre

0-0 con Huracán

1-0 contra Independiente Chivilcoy

2-2 con Newell’s Old Boys de Rosario

0-0 con Platense

1-0 a Sarmiento de Junín

1-0 contra Godoy Cruz de Mendoza.

Godoy Cruz sufrió su 2da. derrota en el torneo pero sigue líder de la Zona B, con 23 puntos, 1 punto arriba de Lanús, que venció 1-0 a Belgrano en Córdoba.

Godoy Cruz realizó 434 pases contra 292 de San Lorenzo, y tuvo 61% de posesión de balón contra 39% de San Lorenzo, ¿cómo es que resultó tan intrascendente lo suyo?

terragona.jpg Cristian Terragona festeja su polémico gol ante Godoy Cruz de Mendoza.

Estadísticas

San Lorenzo jugará ahora contra Boca Juniors en la Copa de la Liga. Y el miércoles 03/04 enfrentará por la Copa Libertadores a Palmeiras. Más tarde será local ante Defensa y Justicia. Después visitará a Independiente del Valle, en Ecuador. El partido siguiente será contra Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la Copa de la Liga. Y jugará en Montevideo contra Liverpoolpor el Grupo F de Libertadores.

Godoy Cruz tiene por delante el clásico cuyano contra San Martín de San Juan, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Luego visitará a Platense en Vicente López, Recibirá a Sarmiento en Mendoza y visitará a Boca Juniors en La Bombonera.

Importante: Boca Juniors (con 16 puntos contra 15 de San Lorenzo) tiene que completar su partido contra Estudiantes de La Plata (con 18 puntos),

Hasta ahora, los playoffs los jugarían Godoy Cruz (23 puntos), Lanús (22 puntos), Estudiantes (18) y Newell'0s (18), Dttrás llevan Defensa y Justicia con 17, Boca Juniors (16), Unión de Santa Fe con 16 y recién ahí aparecen Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro, con 15 cada uno.

Afirmar que este triunfo puso en carrera a San Lorenzo para los playoff es bastante exagerado.