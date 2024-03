Apple y Google unidos (por ahora) por iPhone y la IA, Gemini

Según informantes actuales, la tecnología de Apple seguiría siendo menos capaz que otras herramientas, lo que podría explicar su asociación con Google y OpenAI.

El problema con Google

Es importante destacar que si Apple finalmente da el salto a la IA generativa, Google se convertiría en uno de sus principales competidores en el mercado. Por lo tanto, resulta sorprendente que esté negociando con Google para integrar funciones de Gemini en sus teléfonos iPhone de forma nativa.

Esta sorpresa sugiere que Apple podría estar experimentando retrasos que le impedirían lanzar iOS 18 solo con sus propias funciones.

Dado que Apple podría no tener suficientes recursos de IA para competir con Google, está considerando la posibilidad de firmar un acuerdo de licencia con Google para resolver este problema, al menos temporalmente.

La alternativa de Apple

Sin embargo, esta no es la única opción que está considerando. Según Mark Gurman, TimCook también ha estado en contacto con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, DALL-E y Sora, cuya tecnología está integrada en Microsoft Copilot.

Apple tiene como objetivo desarrollar una IA que funcione localmente, es decir, desde el propio dispositivo y sin necesidad de conexión a la nube. Este enfoque es especialmente complejo y podría estar retrasando el desarrollo de las herramientas necesarias.

Por lo tanto, la búsqueda de un aliado que le permita equipar a iOS 18 con funciones de un proveedor externo relacionadas con la traducción, la redacción de texto y la creación de imágenes parece ser una opción atractiva para Apple.

Además, la elección de Google Gemini sería lógica, hasta cierto punto, debido a la relación entre las dos compañías.

El historial de ambos

En el juicio antimonopolio en el que Google está involucrado en los Estados Unidos, se reveló que Google pagaba a Apple entre US$ 8.000 y US$ 12.000 millones anuales para ser el motor de búsqueda predeterminado en el navegador Safari de Apple. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

