Crece la tensión: Espert y la "rebelión fiscal", con denuncia penal, ¿y juicio político?

La denuncia se encuentra en manos del fuero penal que deberá expedirse sobre el caso...

Las declaraciones de Espert

En una entrevista con 'Radio Mitre' el pasado sábado, el diputado nacional José Luis Espert, flamante integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), cuestionó fuertemente Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y llamó a los vecinos de la Provincia a no pagar los impuestos debido a los fuertes aumentos. Además, el economista aseguró que Kicillof es un "vampiro en un banco de sangre con la plata" porque "nunca le alcanza".

espert-y-milei-1484647.jpg

Para el nuevo integrante del bloque de LLA, los ciudadanos de la provincia deben realizar una "rebelión fiscal con sentido común". "El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo", afirmó el legislador oficialista, quien anticipó que él tampoco pagará ninguno de los impuestos de la provincia dirigida por Axel Kicillof.

"Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo", justificó Espert al ser consultado por sus dichos. En ese contexto, el diputado nacional insistió en la necesidad de realizar una sublevación fiscal y aseguró que esta acción es "la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos. No hay que pagar los impuestos".

Finalmente, al ser preguntado sobre el debate de la reimplantación del Impuesto a las Ganancias, y si la gente debería pagarlo, Espert diferenció los contextos:

Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso

Pulti y el pedido de juicio político contra Espert

Por otra parte, Gustavo Pulti, diputado provincial y ex intendente de Mar del Plata, se refirió a la exhortación del diputado nacional de La Libertad Avanza a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que su proceder es una violación a la Constitución Nacional que se encuadra en el Código Penal.

image.png

El diputado provincial por Unión por la Patria (UP) impulsa un pedido de juicio político contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, luego de que este exhorte a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires

"Repudio, denuncia penal y pedido de juicio político. Eso es lo que presentamos en la Legislatura por la exhortación del Diputado Espert a la rebelión fiscal. La democracia se construye cumpliendo la ley", comunicó este lunes por la mañana Pulti a través de la red social 'X' (ex Twitter).

"Su proceder es una violación del artículo 36 de la Constitución Nacional y se encuadra en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal", agregó el diputado de UP y remarcó: "Impulsamos que la Legislatura ponga en conocimiento de la justicia penal los hechos e impulsamos en la Cámara de Diputados de la Nación el juicio político".

Respuesta de Kicillof

kicillof-.jpg Foto archivo: NA.

Axel Kicillof se refirió a los dichos tanto del presidente Javier como del diputado nacional José Luis Espert vinculados a los tributos bonaerenses, y les explicó qué es lo que se hace con los impuestos en la provincia de Buenos Aires: "para el que no lo sabe: sostenemos el ingreso, acompañamos a empresas y a comercios a travéz de la Cuenta DNI".

"Sobre que la Provincia despilfarra recursos la verdad es que no podemos despilfarrar lo que no tenemos. Somos los que menos gastamos por habitante el año pasado. Hace falta estar despierto a la hora de trabajo y mirar las estadísticas reales", disparó Axel Kicillof en una clara alusión a Milei.

Y en esa línea, también aseguró que "la PBA es la que menos empleados públicos tiene cada 1000 habitantes. Tenemos el Estado más chico y austero y la Provincia que menos recursos tiene por habitante", insistió.

Además, tal como informó esta mañana Urgente24, negó que haya existido un "impuestazo" y recordó el paquete impositivo de beneficios al sector rural, además de las emergencias decretadas que dispuso créditos a los productores. Sobre el Impuesto Inmobiliario rural y urbano, indicó que "las tasas implican que para prácticamente la totalidad de los propietarios rurales, la tasa creció menos que inflación. Hay una excepción con 2000 propietarios con propiedades que valen más de 3 millones de dólares, para ellos la Legislatura liberó el techo (impositivo)".

Y reclamó: "Que el Presidente deje mentirle a la gente", reclamó Kicillof cuando se refirió a las acusaciones sobre el gasto público y en cuanto al pedido de no pagar impuestos a los habitantes de la PBA, alertó: "Es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente de la Nación llame a incumplir la ley".

"El que juró cumplir la Constitución no lo está haciendo", resaltó Kicillof. Estas "locuras están dirigidas a mí", se quejó y añadió que "según el rapto del día" va rotando sus 'objetivos'.

Adorni cruzó a Axel Kicillof

Embed

El vocero del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, se sumó al cruce luego de que Axel Kicillof, calificara de "irresponsable la actitud del presidente de la Nación", por avalar los dichos de Espert acerca de "no pagar el aumento de impuestos" en la provincia.

"En Argentina es triste que por mucho tiempo no se haya respetado el derecho de propiedad, y esta falta de respeto por ese derecho está dado por los elevados impuestos", comenzó diciendo el portavoz desde Casa Rosada, en su habitual rueda de prensa. "Cuando el presidente notó que en alguna jurisdicción los impuestos atentan contra el derecho de propiedad, es que hizo estas declaraciones", agregó.

En esa línea, luego de que Axel Kicillof calificara de "criminal" al núcleo del plan económico del Gobierno, Manuel Adorni dijo que "en términos económicos, un acto criminal es lo que hicieron con Argentina en los últimos años". Además, consideró que el mandatario bonaerense, que también fue ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner, "se desentiende del despilfarro que han hecho".

