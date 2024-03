Carolina Losada apuesta al DNU de Milei aunque aseguró que "no es la forma correcta"

image.png Losada analizó los 100 días de presidencia de Milei.

Narcotráfico en Rosario

Por otro lado, Losada referenció sobre la ola de violencia que atraviesa Rosario producto del narcotráfico y sostuvo: "Creo que el gobernador (Maximilliano Pullaro) tiene posibilidad de que Santa Fe salga adelante. Hablo a diario con el ministro Pablo Coccocioni y con Maxi. Necesitamos el apoyo pero no que se haga cargo Nación, y eso es lo que está pasando, Patricia (Bullrich) está comprometida con Santa Fe".

En ese sentido, remarcó que "todas las provincias están ayudando a Santa Fe" y lo describió como "inédito".

"Rosario es prioridad para el país y eso es un logro enorme e importante para la lucha que tenemos que dar", declaró al respecto.

Cruce con Marcelo Lewandowski

En medio del proyecto sobre lavado de activos, previo al tratamiento del DNU, la senadora y su par de Unión Por la Patria protagonizaron un tenso cruce donde la radical acusó al político de izquierda de no preocuparse por la ciudad en Rosario y el mismo le respondió: "No sé que problema tiene Nordelta, donde vos vivís, yo vivo en Rosario desde hace 58 años".

En diálogo con el programa "Radiópolis", Losada se quejó de que en varios proyectos que presentó Lewandowski no la bancó. "Pensé que como santafesino me iba a acompañar porque esto va más allá de la política", comunicó y agregó: "Me dijo que aumentar las penas no les gusta, entonces siento que el kirchnerismo empatiza más con el delincuente que con la persona de bien que sale a trabajar todo el día. Me molesta mucho la hipocresía y se enojó mucho cuando lo expuse".

Posteriormente, lanzó: "Si no está de acuerdo en terminar con los problemas que más nos importa, ¿para qué está? Entonces su reacción fue mentir en decir dónde vivo, fue politiquería barata", aunque aclaró que en lo personal se lleva "muy bien" con él "por eso fui al despacho a presentarle mis proyectos".

Por último, aseveró que hablará con él para "seguir intentando trabajar juntos".

image.png Pese a los enfrentamientos políticos, Losada aseguró que hay muy buena relación en lo personal con Lewandowski.

Más contenidos de Urgente24

Florencia Arietto criticó a Kicillof por envíos de patrulleros a Rosario: "Deberá responder en la Justicia"

River Plate, Vélez Sarfield, Godoy Cruz y Lanús cerca de los playoff

Gustavo Valdes, Alfredo Cornejo, Rodrigo de Loredo: Out de la UCR