DNU: Carolina Losada y Marcelo Lewandowski se pelearon por una insólita razón

Marcelo Lewandowski no perdió el tiempo y pidió la palabra por haberse sentido aludido: “No sé qué problema tenés en Nordelta, donde vivís… Vivo desde hace 58 años en Rosario y he trabajado mucho. No sé si es la senadora que acusaba al actual gobernador de vínculos con el narco o después se abrazaron y no tuvieron ningún problema más. No es momento para hacer politiquería barata”.

El senador de Unión por la Patria cerró su locución con una referencia a dónde vive Losada: “Decir que yo no estuve preocupado por lo que les pasa a los rosarinos… Tengo a mi familia, a mis hijos, vivo yo, mis amigos… no me votaron en Rosario y vivo en Nordelta, o en Recoleta, o en algún lugar coqueto de la Argentina. Vivo en Rosario. Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. Así que hablemos de política en serio, a algunos les cuesta hablar de política en serio”.

Muy enojada, Carolina Losada pidió la palabra para contestarle a Lewandowski porque fue aludida: “Le quiero pedir al senador Lewandowski que tenga un poco de respeto por los que nos exponemos. Primero que yo no vivo en Nordelta, infórmese antes. ¿¡Cómo va a hablar de dónde yo vivo!? Yo no hablo de cuál es el country o barrio cerrado donde usted vive porque lo expondría públicamente ante un peligro que tenemos todos”.

El legislador peronista negó vivir en un barrio privado en Rosario y Losada replicó: “Sí, sí, vive en un barrio… me lo contó usted… Entonces por favor llámese a silencio, como viene haciendo”.

Harta, Victoria Villarruel intervino en su rol de presidente del Senado y dio por concluida la pelea: “¡No lo voy a permitir más!”.

