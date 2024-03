Victoria Villarruel accede al pedido del kirchnerismo y se tratará el DNU: Cuándo

Sin embargo, la oposición no correrá con la misma suerte en Diputados, cámara en dónde no cuentan con el número necesario para poder "tumbar" el decreto. Recordemos que por ley, para poder dejar sin efecto un DNU presidencial, ambas cámaras, el Senado y Diputados, deben rechazar la normativa. Con un solo rechazo no alcanza.

Sobre la sesión en el Senado

En torno a los otros temas que se tratarán en la sesión de este jueves en el Senado, se encuentran el acuerdo con Turquía y China para evitar la doble imposición tributaria sobre la renta y prevención de la evasión y la elusión fiscal.

Además, se aprobará la autorización para que Milei pueda ausentarse del país durante el 2024 y la modificación del Código Penal con respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.