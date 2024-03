¿Por qué Victoria Villarruel hace silencio ante los rumores de desobediencia a Milei?

Ante el revuelo que se generó en la opinión pública, parte de la dirigencia y debido al mensaje de "austeridad" en el que hace hincapié el mandatario nacional, Javier Milei pidió dar marcha atrás con todos los aumentos; decisión que Victoria Villarruel no avalaría porque considera que confrontar con los senadores por cuánto deben ganar o no, es una batalla de la que ella no está interesada en participar.