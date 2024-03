Senado: Se juega la suerte del Mega DNU y la relación Milei-Villarruel

Live Blog Post

Fuerte cruce entre Losada y Lewandowski por Rosario

La senadora santafesina Carolina Losada reclamó el tratamiento de la emergencia en materia de Seguridad para la provincia de Santa Fe y se quejó de que su pedido "no se trató ni siquiera en comisión".

"No les importó nada, no empatizaron con la gente", reclamó a sus colegas ante la falta de tratamiento de su proyecto.

"Necesitamos poder tener una vida normal", reclamó la legisladora y apuntó contra su par Marcelo Lewandowski porque no quiso aprobar su iniciativa.

"No sé qué problema tiene Nordelta, donde vivís", le replicó Lewandowsky y le recordó cuando acusó al gobernador Pullaro de complicidad con el narcotráfico. "Decir que no me preocupé por lo que le pasa a los rosarinos!...en Rosario viven mi familia y mis amigos...no me votaron en Rosario y vivo en Nordelta, vivo en Rosario así que hablemos de política en serio".

"No vivo en Nordelta", retrucó Lozada y añadió que "yo no hablo del barrio cerrado donde Ud. vive porque lo expondría" y concluyó "llámese a silencio, como viene haciendo".