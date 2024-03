Netanyahu complicado: Investigación de las FDI por la masacre 7/10

Además, el mayor rival de Netanyahu, Benny Gantz que ya lo desafío mediante reuniones con autoridades norteamericanas disputándole el liderazgo, saldría impoluto de la investigación ya que se desempeñó como jefe de las FDI entre 2011 y 2015.

Tal como contó Urgente24, Gantz, quien según las encuestas obtendría suficiente apoyo para convertirse en primer ministro si se celebrara una votación hoy, es visto como un político moderado, pero se ha mantenido sin explicitar su visión de un Estado palestino. Es miembro del gabinete de guerra y goza de prestigio en la sociedad no extremista de Israel. También se supone que cuando los intensos combates disminuyan, dejará el gobierno, lo que aumentaría la presión para celebrar elecciones anticipadas.

El objetivo de las unidades que no se prepararon adecuadamente para el ataque del grupo terrorista del 7 de octubre son los que investigarán ciertos temas. Sin embargo, algunos analistas dudan de la objetividad de aquel informe.

A falta de la revisión externa suspendida, ¿los comandantes se atreverán a señalar o juzgar objetivamente a Halevi u otros en el mismo nivel de cargo? Halevi explicó que la investigación se lleva a cabo "para restaurar la confianza de las personas evacuadas".

“Experimentamos incidentes difíciles al comienzo de los combates, no pudimos proteger a los civiles, una tarea de suma importancia. Si no analizamos con valentía lo que hemos hecho, nos resultará difícil aprender y mejorar, nos resultará difícil enfrentarnos a los ciudadanos de Israel y decirles que lo hemos investigado, aprendido y sabremos cómo protegerlos mejor”, defendió según The Times of Israel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/IsraelinSpanish/status/1716232491223179463?lang=es&partner=&hide_thread=false ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES -

Documentación de la masacre del 7/10



La masacre del 7/10 perpetrada por #Hamas pasará a la historia como uno de los crímenes más atroces jamás cometidos.



En este video recopilamos videos grabados el día de la masacre de tres fuentes:

Cámaras… pic.twitter.com/XRC5d3ufVd — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 22, 2023

Es que la gente quiere comprender la inoperancia de la inteligencia del 7 de octubre, las fallas, falta de preparación y prevención o la subestimación de Hamas. Muchos israelíes sostienen que las fuerzas de seguridad antes de la masacre estuvieron más ocupadas en frenar las masivas e históricas protestas populares en Israel tras la polémica reforma judicial -que cercena el poder de la corte sobre el ejecutivo- que identificar los peligros externos.

Los cruces pasados del primer ministro con las FDI oscurece su carrera política. A casi un mes de la masacre, Netanyahu con un tweet culpó (y luego se disculpó) a los funcionarios de defensa y especialmente a los servicios de inteligencia por el sorpresivo ataque de Hamas del 07/10 abriendo una herida difícil de cerrar entre las FDI.

¿Qué investigarán las FDI?

Entre los temas investigados figuran, el desarrollo de la percepción que las FDI tienen de Gaza, con énfasis en la frontera, a partir de 2018; evaluaciones de inteligencia de las FDI sobre Hamás desde 2018 hasta el estallido de la guerra; el proceso de inteligencia y toma de decisiones en vísperas del 7 de octubre, así como los días previos al mismo; el período comprendido entre el 7 y el 10 de octubre, cuando las tropas restauraron el control de todas las comunidades y bases militares en el sur de Israel que habían sido invadidas por Hamás.

Además, batallas importantes en medio de los combates; la movilización de reservistas y la respuesta logística de los militares; planificación a largo plazo, incluidas existencias de municiones y repuestos para armas y vehículos; el manejo de los muertos a partir del 7 de octubre; y el funcionamiento continuo del ejército.

