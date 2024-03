Conflicto mapuche por el ruido de la energía eólica, que provoca "abortos"

"Hay pariciones antes de tiempo generando abortos en cabríos y vacuno; desaparición de la fauna nativa y aves que son expulsados de la zona; ruido constante que aumenta en casos de viento; perdida de las pariciones de los últimos cuatro años", reveló el lonco Nelson Cárdenas Rañileo, a través de la Confederación Mapuche del Neuquén.

image.png Imagen del parque eólico que quedó en medio del conflicto mapuche en Neuquén.

Conflicto mapuches: Apuntan a la norteamericana AES

La concesión del parque eólico la tiene la norteamericana AES que tiene dos instalaciones en el país, además de explotar la concesión de la represa Alicurá.

Según reveló la confederación mapuche, el territorio que ocupa esa comunidad es de alrededor de 3.000 hectáreas (de las 20.000 hectáreas donde está emplazado el proyecto Vientos Neuquinos) y quedó reducido por el funcionamiento de los molinos de viento.

"Hay territorios reducidos en la zona clave que es el lugar de invernada y parición, estamos impedidos de llegar al histórico arroyo que nos proveía del agua, son 3 mil hectáreas de pastoreo perdidas", indicó Cárdenas Rañileo.

Sostuvo además que algunos miembros de la comunidad padecen "problemas de salud física y psicológica por tanta impunidad de parte de los extraños llegados".

Según contó el lonco de la comunidad Ragilew Cárdenas desde que comenzó el desarrollo del parque eólico se vieron "impedidos de circular en nuestro propio territorio perseguidos por el servicio de seguridad de la empresa". Y concluyó:

Eso ya no se puede tolerar. Se ha convocado a las autoridades de la empresa AES pero éstas ignoran el llamado y se comprometen en fechas que luego no cumplen, mostrando una falta de respeto total a las autoridades mapuches. ¿Será necesario una acción que saque a luz lo que ocurre aquí en las profundidades de esta región rural?

