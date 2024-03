DNU: Derrota en el Senado para Victoria Villarruel y Javier Milei

Live Blog Post

"No podemos calificar a este Gobierno en 90 días"

Beatriz Ávila, senadora por Tucumán, anticipó que votará a favor del DNU y pidió a sus pares "no poner palos en la rueda al Gobierno".

"No lo podemos calificar a un Gobierno en 90 días, y no lo podemos calificar porque no le hemos dado ni una sola herramienta; entonces, como vamos a poder calificarlo si solo ha encontrado palos en la rueda... No puede implementar su plan de Gobierno".

Y en ese sentido, respecto del DNU, agregó: "Hay una enorme hipocresía, la historia y los datos lo dicen, desde la vuelta de la democracia todos hicieron uso de los DNU".