AFA no quiere saber nada con Chacarita, Tigre y la Copa Argentina

En principio; uno puede remarcar la falta de exactitud con la que la AFA se maneja en conjunto con la organización de la Copa Argentina en las redes oficiales, en especial en 'X', que es el puente por excelencia entre la organización de la competición y la gente.

A través de '@Copa_Argentina', la organización informa -casi siempre- a medias. Es decir, no sólo demora en notificar la sede de los partidos, sino que, cuando lo hace, no suele comunicar ni el día ni la fecha de los encuentros. En otras ocaciones ocurre que confirma una fecha pero no su respectiva sede...

La falta de información marea a la gente que sigue a su club de manera incondicional. A continuación, algunos ejemplos de lo denunciado:

Ambos equipos deberán reanudar el clásico, que lo tiene al Matador con una mínima ventaja de 1-0.

Lo que aún no está confirmado con exactitud es qué día y a qué hora se disputarán los dos tiempos de 20'.

Pese a que en un principio se estipulaba con que sea hacia finales de marzo, desde AFA bajaron el pulgar y lo postergaron para después de Semana Santa, es decir, a inicios de abril.

image.png El escándalo entre Tigre y Chacarita por 32vos. de Copa Argentina.

Días después de lo ocurrido, la Comisión Directiva de Chacarita presentó un informe ante la AFA reclamando que se le de por ganado el partido al Funebrero, pero recibió la negativa de la asociación.

Desde la AFA, decidieron aplicarle una multa económica a Tigre de $34 millones, además de prohibirle el ingreso a la gente de Victoria en los 40 minutos que restan por jugarse.

