Fernando Brandán disparó contra Gorosito por su polémica declaración

La respuesta de Pipo Gorosito tras las acusaciones de mandamás del Funebrero.#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/2E54uuvSPX — TyC Sports (@TyCSports) February 21, 2024

Fernando Brandán le contestó a Gorosito

La contestación a Pipo Gorosito no se hizo esperar, porque TyC Sports fue a buscar Fernando Brandán para escuchar su versión. Al teléfono, el mediocampista de 33 años, comenzó la explicación: “Intento agachar la cabeza y justo me da en la parte del frente. Lo que vendría a ser la parte de abajo de la botella me da en el ojo. Lo que yo sentí en ese momento era el ojo, donde recibí el impacto y me molestaba muchísimo, me costaba poder abrir bien el ojo. Es como si me hubieran metido el dedo en el ojo fuertemente”.