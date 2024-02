La cosecha no será récord (y la llegada de dólares menos)

Además de la disminución en el rendimiento de la cosecha, se suma la fuerte caída en el precio de la soja, que ahora se sitúa por debajo de los US$ 430 por tonelada, casi US$ 100 menos que hace un año. Además de la disminución en el rendimiento de la cosecha, se suma la fuerte caída en el precio de la soja, que ahora se sitúa por debajo de los US$ 430 por tonelada, casi US$ 100 menos que hace un año.