Inter Miami juega un partido clave esta noche en Estados Unidos. Por el cotejo de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions League, conocida popularmente como Concachampions, el equipo de Lionel Messi viaja al centro del país para enfrentarse a Nashville.
ÚNICO
Messi va a sacudir la historia del fútbol con Inter Miami esta noche... o pronto
Este miércoles, Inter Miami se enfrenta a Nashville por los octavos de final de Concachampions. Lionel Messi, otra vez, en el centro de la escena.
Inter Miami hace su debut en el torneo internacional más importante que tiene la confederación a nivel clubes. Las Garzas son lógicas candidatas por los nombres que integran el plantel. Lo fue el año pasado, en la edición de 2025, y lo será en la edición de la presente temporada.
Buscará revancha de aquella semifinal ante Whitecaps Vancouver, equipo canadiense que luego perdería en la final ante Cruz Azul.
A pesar de haber marchado a casa, fue un paso histórico para Inter Miami. Se metió en semifinales de la Concachampions por primera vez en su historia.
Ahora, de la mano de un Lionel Messi absolutamente determinante, pone primera para romper el techo de cristal.
Lionel Messi busca llegar a los 900 goles con Inter Miami
Pero además de lo meramente colectivo, también habrá un atractivo particular. Todas las miradas volverán a posarse sobre Lionel Messi y en un objetivo personal que empieza a aparecer en el horizonte: la posibilidad de llegar a los 900 goles en su extensa y laureada carrera.
El capitán sigue ampliando una cifra que ya lo ubica entre los máximos goleadores de la historia el fútbol. Entre sus etapas en Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina, el Diez suma más de 800 gritos y puede romper la barrera de los 900 esta noche frente a Nashville.
En la tabla de goleadores, Cristiano Ronaldo aparece lejos todavía, liderando con unos impresionantes 965 tantos en su cuenta personal.
Dónde ver Nashville vs. Inter Miami por Concachampions
Nashville e Inter Miami juegan desde las 20.30 en el Geodis Park, por el partido de ida de los octavos de final de Champions League. El encuentro se transmite por Disney+.