Messi va a sacudir la historia del fútbol con Inter Miami esta noche... o pronto

Lionel Messi busca llegar a los 900 goles con Inter Miami

Pero además de lo meramente colectivo, también habrá un atractivo particular. Todas las miradas volverán a posarse sobre Lionel Messi y en un objetivo personal que empieza a aparecer en el horizonte: la posibilidad de llegar a los 900 goles en su extensa y laureada carrera.

El capitán sigue ampliando una cifra que ya lo ubica entre los máximos goleadores de la historia el fútbol. Entre sus etapas en Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina, el Diez suma más de 800 gritos y puede romper la barrera de los 900 esta noche frente a Nashville.

En la tabla de goleadores, Cristiano Ronaldo aparece lejos todavía, liderando con unos impresionantes 965 tantos en su cuenta personal.

Cristiano Ronaldo en huelga en Al Nassr por una mala gestión de la dirigencia CR7, actualmente en Al Nassr FOTO NA:@Cristiano

Dónde ver Nashville vs. Inter Miami por Concachampions

Nashville e Inter Miami juegan desde las 20.30 en el Geodis Park, por el partido de ida de los octavos de final de Champions League. El encuentro se transmite por Disney+.

