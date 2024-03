Sony reestrenará todas las películas de Spider-Man en cines, ¿cuándo?

El calendario está listo; las fechas marcadas. El lunes 15 de abril ; Spider-Man 2 (2004) dirigida por Sam Raimi - en cines el lunes 22 de abril ; Spider-Man 3 (2007) dirigida por Sam Raimi - en cines el lunes 29 de abril ; The Amazing Spider-Man (2012) dirigida por Marc Webb - en cines el lunes 6 de mayo ; The Amazing Spider-Man 2 (2014) dirigida por Marc Webb - en cines el lunes 13 de mayo ; Spider-Man: Homecoming (2017), dirigida por Jon Watts, en cines el lunes 20 de mayo ; Spider-Man: Lejos de casa (2019), dirigida por Jon Watts, en cines el lunes 27 de mayo ; y finalmente Spider-Man: No Way Home (2021) dirigida por Jon Watts, en cines el lunes 3 de junio.

image.png

De momento, no hay confirmación de Sony para Latinoamérica. Por lo cual solo resta esperar o, en todo caso, chequear regularmente la página de cine Cines Argentinos o la reciente Agenda de Cine que cuentan con toda la data actualziada sobre este tipo de estrenos.

¿Cuál es tu Favorito? La pregunta queda en el aire. ¿Cuál de las ocho películas resuena más con vos? Sony invita a los espectadores a sumergirse una vez más en el universo de Spider-Man y elegir su favorito.

