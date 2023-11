Marvel/Sony van por todo: Primeros datos de Spider-Man 4

¿El público no está harto de los multiversos? Y aunque la respuesta sea un rotundo 'no', que sería más que respetable, los últimos productos de Marvel basados en tramas universales no fueron muy bien recibidos luego de sus estrenos. Sin ir más lejos, Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, dirigida por Sam Raimi, fue bastante floja y recibió muchas críticas por no cumplir con las expectativas.