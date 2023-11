Arruinó 2 películas de Marvel y dijo que lo hizo por dinero 

THOR: SALVADO por la COMEDIA I El Personaje Más Tragicómico de MARVEL [análisis]

La comedia en Marvel no es algo nuevo, ni tampoco exagerado, siempre estuvo presente más en algunas películas que en otras. Aunque en el caso de Thor siempre se lo llevó a niveles que rozan lo absurdo, al mejor estilo de los Monty Python, aunque con menos fuerza. Podría decirse que Thor no es tanto un producto de los comics, sino más bien de los gags.

Los terceros actos de Thor 3 y 4 derrochan más comedia que oscuridad y menos sentimientos, de riesgos, de perdidas. En este sentido, podría considerarse un desastre absoluto para lo que venía narrando Marvel.

image.png

Además, en retrospectiva, End Game o Infinite War derrochan un estilo diametralmente opuesto a Thor: Ragnarok y después, el equilibro, entre una y otra, queda rarísimo, fuera de lugar. Esto es más efectivo en Guardianes de la Galaxia, según los fans de film Twitter, porque, por lo menos, ahí ya estaba establecido el tono desde un principio. En Thor no fue así.

Un cineasta que cae mal entre 'marvelitas'

Taika Waititi no es un mal director, pero sus declaraciones y decisiones a la hora de debatir con los fans nunca resultaron en buen puerto. Entre las polémicas, los excesos, y que hace poco dijo sobre Star Wars "Mi película dividirá a los fans" deja en evidencia un Hollywood que se preocupa mucho más por producir que por escribir.

Acá sus declaraciones en el pódcast SmartLess (vía Variety): "¿Sabes una cosa? No tenía ningún interés en hacer una de esas películas. No estaba en mi plan para mi carrera como autor. Pero era pobre y acababa de tener un segundo hijo, y pensé: 'Sabes qué, sería una gran oportunidad para alimentar a estos niños. Y, admitámoslo, Thor era probablemente la franquicia menos popular. Nunca leí los cómics de 'Thor' de niño. Era el cómic que cogía y me decía: 'Ugh'".

image.png

De momento, Waititi dijo que no volvería a la franquicia de Thor. Por su lado, Chris Hersmwooth, actor de Thor, comentó que no regresaría al menos que la historia valiera la pena. Y también explicó que era consciente del terrible recibimiento de las últimas cintas.

¿Y ahora qué pasará? ¿Se volverá al estilo cómico o no?

