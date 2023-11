David Nalbandian: salen a la luz los audios que lo complican

El audio de Nalbandian a Araceli

"A mí lo único que me preocupa es estar bien con vos. Quiero encontrar la vuelta para hacerlo", le dijo él. "Pusiste una cámara frente a la cama para ver si yo me acuesto con otro. La otra vez me dijiste que no entendías por qué yo no quería acostarme con vos", le comentó Araceli en un audio.

---------------------------

