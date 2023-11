Nicolas Cage vs. la inteligencia artificial y 2 argentinos

Acá el pésimo momento:

En “The Flash”, se ve al Hombre de Acero de Cage luchando contra una araña gigante mientras el multiverso comienza a colapsar, una referencia a la película cancelada de Tim Burton “Superman Lives”, que el actor iba a protagonizar como el superhéroe titular.

“Cuando fui al cine, estaba yo luchando contra una araña gigante ”, dijo Cage. " Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice. No creo que haya sido [creado por] IA. Sé que Tim [Burton] está molesto con la IA, al igual que yo. Fue CGI, bueno, para que pudieran rejuvenecerme, y estoy luchando contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé qué pasó allí ”.

“Me rebelo silenciosamente contra todo esto”

Más tarde, Burton intervino en el cameo de Cage como Superman en “The Flash” y dijo: “Pero también entra en otra cuestión de IA, y es por eso que creo que ya lo superé con el estudio. Pueden tomar lo que hiciste, ‘Batman’ o lo que sea, y apropiarse culturalmente de él, o como quieras llamarlo. Aunque seas esclavo de Disney o Warner Brothers, ellos pueden hacer lo que quieran. Así que en mis últimos años de vida me rebelo silenciosamente contra todo esto ”.

Cage también se mostró crítico con el estudio y dijo que no le consultaron sobre su cameo como Superman. “No estoy diciendo que usaron IA en Superman. Quizás lo hicieron. Quizás fue CGI. Fuera lo que fuese, no fue lo que hice en el set ”, afirmó.

También dijo que “por mucho que amo a Andy y Barbara Muschietti, no tuve ninguna conversación con ellos sobre lo que iba a hacer. Simplemente, me dijeron que fuera al set y que hiciera lo que me pidieran ”.

El actor, que es un gran fanático de los cómics y tiene una colección de más de 15 mil ejemplares, dijo que no le importaba el dinero que le pagaron por el cameo, sino que lo hizo por amor al personaje. “No lo hice por el cheque. Lo hice porque amo a Superman. Siempre quise interpretarlo. Y lo hice lo mejor que pude ”, concluyó.

