The Flash: Fracaso récord en taquilla para Warner y DC

A pesar de las grandes esperanzas de DC, a The Flash no le está bien en taquilla. Y este no es un dato menor. Es decir, es impresionante como con un presupuesto enorme y una campaña de marketing compleja...quedó destruida. The Flash estaba destinada a cambiar las reglas del juego para DC, pero no estuvo a la altura de las expectativas de Warner ni de nadie.