Guionistas piqueteros en Hollywood: Hay trato con directores

Mientras tanto, el Gremio de Escritores de América (WGA por sus siglas en inglés), no ha logrado tener una respuesta satisfactoria para ninguna de las partes. La renovación del convenio del sector terminó el 1 de mayo sin un acuerdo, y las repercusiones se hicieron notar: Programas como Jimmy Kimmel Live! o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon frenaron la realización de nuevos capítulos. Poco tiempo después, series de la talla de Stranger Things, The Last of Us y Andor anunciaron que pararían su desarrollo.

La industria de la TV no fue la única que se vio afectada por la medida de fuerza. Spider-Man 4 del Universo Cinematográfico de Marvel también anunció una pausa a su producción. Amy Pascal, presidenta de Sony, aseguró que la película llegará a las salas de cine tarde o temprano, sin embargo, respetaban la movilización de los guionistas.

Si el SAG no aprueba el posible acuerdo con las productoras y sus miembros dan la aprobación de irse a la huelga, todos los rodajes de Hollywood que aún se las arreglan para seguir adelante, pararán en seco.

De momento, la WGA ya afirma que no van a moverse un ápice de donde estaban: Siguen pidiendo exactamente lo mismo que el 1 de mayo, y la pelota está en el techo de las productoras que ya están perdiendo dinero a mansalva. Dirigentes del Gremio de Escritores de América aseguró que el acuerdo que la AMPTP firmó con la DGA es una técnica para dividir a la industria y debilitar el movimiento:

Fingieron que no podían negociar con la W.G.A. en mayo debido a las negociaciones con la D.G.A. Eso es mentira. Es una decisión que tomaron con la esperanza de insuflar vida a la estrategia de divide y vencerás. La esencia de la estrategia es llegar a acuerdos con algunos sindicatos y decir al resto que eso es todo lo que hay. Es gaslighting, y sólo funciona si los sindicatos están divididos Fingieron que no podían negociar con la W.G.A. en mayo debido a las negociaciones con la D.G.A. Eso es mentira. Es una decisión que tomaron con la esperanza de insuflar vida a la estrategia de divide y vencerás. La esencia de la estrategia es llegar a acuerdos con algunos sindicatos y decir al resto que eso es todo lo que hay. Es gaslighting, y sólo funciona si los sindicatos están divididos

La anterior huelga de guionistas duró 100 días, y esta vez tiene toda la pinta de que la falta de entendimiento con las empresas, especialmente con Netflix, es total: La última huelga de guionistas por la que atravesó Hollywood en 2007 supuso una pérdida de 2,100 millones de dólares y el despido de 37 mil profesionales.

