Destrozaron el nuevo tráiler de Marvel/Sony de 'Spiderman'

Acá el tráiler:

MADAME WEB – Official Trailer (HD)

Opiniones cruzadas

La reacción de los fans ante el tráiler de Madame Web ha sido mayoritariamente negativa. Muchos han expresado su decepción y su rechazo a la idea de que Sony intente expandir su universo de Spider-Man sin contar con el personaje principal, ni con el apoyo del MCU de Disney.

Algunos comentarios en las redes sociales han sido especialmente duros con la película.

‘Oh, no, están haciendo Marvels, pero al lado está Spiderman’. Realmente estamos en la era de los spin-offs que nadie pidió ”. Otro usuario dijo: “ Es evidentemente un panfleto woke y feminista sobre mujeres araña, a nadie le interesa ”.

image.png

No todos los fans han sido tan negativos, sin embargo. Algunos han defendido la propuesta de Madame Web como una forma de explorar nuevos aspectos del universo arácnido, y de darle protagonismo a personajes que no suelen tenerlo. Un usuario comentó:

“Acaba de publicarse un nuevo avance y no pasa ni una hora y hay predicciones de taquilla, proyecciones de fracaso, comentarios de ‘mala redacción’ y más palabras de moda habituales. A la gente nunca le importó realmente el lado corporativo de las películas de cómics, pero ahora es lo primero y lo único que se discute. No la película en sí. Solía haber un mundo en el que, independientemente de la taquilla, la gente hablaba de lo que les gustaba y lo que no les gustaba de una película, porque ya sabés…. Aficionados ”.

¿Qué esperar de la película?

La película de Madame Web se estrenará el 15 de diciembre de 2023, y será la cuarta entrega del universo de Spider-Man de Sony, después de Venom, Morbius y Venom: Habrá matanza. Se desconoce si tendrá alguna conexión con el MCU de Disney, o con las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland.

El guion está escrito por Matt Sazama y Burk Sharpless, los creadores de la serie de Netflix Perdidos en el espacio, y los responsables de películas como Drácula: La leyenda jamás contada y El último cazador de brujas. El reparto está encabezado por Olivia Wilde, que interpreta a Madame Web, y por John Boyega, que da vida a Ezekiel Sims. También participan otros actores como Rosario Dawson, Chiwetel Ejiofor y J.K. Simmons.

Madame Web es una película que promete ser diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el género de los superhéroes, y que seguramente dará mucho que hablar entre los fans de Spider-Man.

