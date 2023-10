La serie de Disney Plus que revierte la mala racha de Marvel

Acá el tráiler de Loki:

Loki | Temporada 2 | Tráiler doblado | Disney+

El MCU obtuvo 25 puntajes consecutivos de Fresh Rotten Tomatoes (más del 60 por ciento) antes de que Eternals rompiera la racha, obteniendo un 47 por ciento. La Fase 4 fue el promedio más bajo de Rotten Tomatoes del MCU hasta el momento, con películas como Black Widow (79 por ciento), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (92 por ciento) y Spider-Man: No Way Home (94 por ciento) que no lograron superar el 95 por ciento que tuvo Avengers: Endgame.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania inició la Fase 5 con otro puntaje del 47 por ciento, lo que hace que el promedio de la Fase 5 sea aún más bajo.

image.png

Los programas de Disney+ tampoco han sido muy bien recibidos por la crítica. WandaVision (91 por ciento), The Falcon and the Winter Soldier (89 por ciento) y What If…? (93 por ciento) fueron las series más aclamadas de la Fase 4, pero no alcanzaron el nivel de Loki. She Hulk: Attorney at Law terminó los programas de Disney+ de la Fase 4 con el puntaje más bajo hasta el momento para una serie del MCU con un 77 por ciento.

Secret Invasion es la primera serie de Disney+ en obtener un puntaje de Rotten (menos del 60 por ciento), obteniendo un 54 por ciento.

