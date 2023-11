Milei soltó una carcajada y respondió: "tiene razón, dejé el sector privado...", en ese punto interrumpió lo que estaba diciendo para alertar a alguien que estaba por caerse, en medio del tumulto. " Me parece un chiste divertido", añadió luego, entre risas.

Cabe recordar que en el último debate presidencial, Sergio Massa le había reprochado a Milei su pasado en la Corporación América, cuando el libertario le espetó que era parte de la " casta política" y que es "amigo de los empresarios".

Massa le respondió en el debate que no tiene amigos empresarios, sino que conoce y se sienta a hablar con muchos empresarios. En ese momento fue que el candidato de Unión por la Patria le echó en cara haber trabajado para Eurnekian. El ministro le devolvió que él, a diferencia de Milei, no es amigo de Eduardo Eurnekian, y lo acusó de "desagradecido" por supuestamente "no recordar" esa etapa como economista en la organización del poderoso empresario. Milei sostuvo que fueron muy valiosos esos "15 años" en los que trabajó dentro de la Corporación América.

En ese punto, Massa le lanzó: "Contale a la gente cómo era el proyecto del tren con Eurnekian". "Era un excelente proyecto que lo pudimos impulsar, pero que dada la situación económica de la Argentina no puedo avanzar", remató el libertario.

Luego, Massa agregó que le obligó a bajar tarifas a Aeropuertos Argentina 2000 porque cobraba el triple que Foz de Iguazú (Brasil).

