"Porque si yo abro el cepo y no arreglo el problema de la caída en lademanda de dinero que viene atrás de eso me genera una hiperinflación. Por lo tanto gran parte del problema radica en resolver el problema de las Leliqs", dijo.

Según el líder de La libertad avanza, levantar el cepo no dependará sólo de "los números del campo", o sea de una mejora de las exportación es agrícolas. "No alcanza si no meto la mano y arreglo los desequilibrios", dijo.

Dijo que al resolver el "problema fiscal" se resuelve "el exceso de demanda en el mercado de divisas", lo que permitirá la apertura del cepo, y a la vez "se cierran los excesos de oferta restantes".

Citó como ejemplos de ese efecto la recuperación de los precios de los bonos y la baja de la tasa de interés, lo que, dijo, "va a estimular la actividad econímica, por ende, va a haber un rebote en producción, lo que generará una mejora del empleo y los salarios reales. "Entonces, la economía empieza a salir", aseguró.

"Poniendo en caja los stocks de Leliqs, la economía empieza a funcionar", dijo.

Javier Milei habla ante los empresarios del Cicyp

Antes de pasar a las preguntas, Milei hizo una exposición en la que remarcó que la del domingo es "la elección mas importante de los últimos cien años".

"Nuestro país arrancó el Siglo XX siendo el país más rico del mundo. Ahora estamos en el puesto 130 al tipo de cambio paralelo. Argentina era un paraíso. Ahora tenemos 40 por ciento de pobres y 10 de indigentes", sostuvo. "Esto nos pone a las puertas de la peor crisis. En ese sentido llamamos a la población sobre qué tipo de sociedad quiere. Que valores quieren abrazar", dijo.

"Los dos modelos en pugna nos hace enfrentar sobre sí queremos esta dinámica inflacionaria o estabilidad monetaria. Si seguimos por este sendero decadente o queremos sentar las bases de un modelo de crecimiento. Si queremos seguir con este modelo corrupto o abrazar los valores morales que hicieron grande el país. Nos planteamos también el tipo de democracia que queremos. Tenemos la democracia liberal y enfrente la versión donde se lleva todo puesto", agregó.

"El miedo no conduce a nada. Genera parálisis. Si se paraliza la gente el que gana es este modelo decadente. El ajuste va a recaer en las partidas donde roban los políticos. No sobre la gente de bien".

"No se dejen robar. No importa que hace cien años nos vienen robando. Hay que rebelarse. Es ahora", concluyó.

Consultado sobre su política exterior, reiteró: “Sigan haciendo todos los negocios que quieran con Brasil y China, pero yo nunca voy a ser un aliado de los comunistas”.

"No puedo ser aliado de alguien que pone recursos para interferir en un proceso electoral", dijo en clara alusión al presidente de Brasil, Lula da Silva, quien ha puesto a disposición de su rival Sergio Massa su equipo de campaña. Fue la única alusión del Milei a las elecciones en ciernes.

El economista estuvo acompañado por Karina Milei, Ramiro Marra, Guillermo Francos y Guillermo Ferraro.

Más contenido de Urgente24

"Cocinar" al juez Bento: El escándalo llega al Congreso y citan a senadores

Servini: "No hay fraude, es un sistema muy confiable"

¡Ay, Guillermo Francos!: Cayó en el 'coaching' de Pablo Echarri a Massa

Senado inactivo y Cristina Kirchner se va a Italia tras el balotaje