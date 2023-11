Servini: "No hay fraude, es un sistema muy confiable"

Consultada acerca de si recordaba, en las 31 elecciones anteriores, alguna que haya tenido este nivel de denuncia mediática que no se materializa ante la justicia electoral (por las acusaciones mediáticas de La Libertad Avanza que no fueron llevadas a la Justicia, tal como contó Urgente24), la jueza afirmó que "no, no recuerdo, pero ha habido algunos que decían que iba a haber fraude. Eso lo hemos tenido, pero no tanto como ahora".