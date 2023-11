https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1724802553643462800&partner=&hide_thread=false Fernández Sagasti a declarar en el caso Walter Bento? @PrensaJudicial pic.twitter.com/fgFBoRi1Sv — Urgente24.com (@U24noticias) November 15, 2023

Este miércoles, el fiscal Dante Vega dijo que no haría preguntas pero pidió que el Tribunal liderado por la jueza Gretel Diamante evalúe citar a declarar a políticos y abogados. En esa dirección Vega dijo: “No va interrogar el ministerio público, pero si tenemos un pedido para hacer de acuerdo a lo manifestado por el testigo. Vamos a citar a declarae a Antonio Carrizo, Leonardo Comperatore, Carlos Ciurca, Anabel Fernández Sagasti, Helena Quintero (…) Vamos a evaluar, lo anuncio ahora para que lo considere el tribunal de acuerdo a los testigos que hemos pedido, vamos a evaluar la eventual citación de otras personas que ha mencionado el testigo que son Alfredo Cornejo (gobernador electo) y Alejandro Gullé (Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza) ”.

“Guionado”

En tanto Diego Barrera recordó que la abogada Helena Quintero, ‘guionó’ todo lo que dijo en el Consejo de la Magistratura y que gente cercana a Pablo Tonelli pidió que no fuera a meter la pata: “Cuando yo voy a declarar al Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, me llama Helena Quintero, -ya no era mi abogada pero me seguía asistiendo, me iba guiando-, confiaba. La Doctora Helena Quintero se acercó al penal, no recuerdo si fue antes del viernes o el mismo lunes, o unos días antes de que yo declarara el Consejo de la magistratura, donde ella me guió y no solo me guió sino que me ‘guionó’ todo lo que yo tenía que decir: Que le habían llamado gente cercana a Pablo Tonelli, que por favor no fuera a meter la pata porque a Bento lo querían cocinar, si o si. Y entonces me dijo: ‘vos te equivocás y puede pasar un desastre’. Me dio un montón de pautas, un montón de cosas. Cuneo Libarona te va a dar vuelta y si no vas preparado, dijo, ‘estamos complicados’”.

Ayer, Barrera fue contundente al decir que su declaración había sido manipulada por el fiscal Dante Vega y Antonio Carrizo: “El 5 de febrero de 2021 me citan acá, subo a la fiscalía previo hablar con Toni (Antonio Carrizo, su abogado) que yo sabía más o menos como eran las cosas, me dice ‘vamos a ir a hablar con el fiscal’. ‘Bueno’, le digo. Tuvimos una reunión con Dante Vega en la cual yo pedía protección para mi familia, imploraba por mi familia. Primero mi familia y después yo. Carrizo me dijo ‘quédate tranquilo vos declarás y vos vas a tener beneficios, vos tranquilo que declarando va a estar todo bien’. Me muestra así un papel donde era para incorporarse a la protección de testigos. El fiscal se lo da a Carrizo, nos deja solos y nos dice ‘los dejo solos’. Fue en la fiscalía, en la fiscalía de cámara. Nos deja hablando solos y Toni me dice ‘ayudá para que te ayuden, vos necesitás tu familia, mínimo por lo menos algo’ y bueno dice ‘declará lo que hablamos’. Y toda absolutamente toda la declaración del 5 de febrero fue manipulada y guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo. Me obligaron a declarar en contra del Doctor Bento, que ni siquiera lo veo, es la primera vez que lo tengo no sé si a un metro o dos metros. Me obligaron por mi familia y tuve que decir todo lo que dije, cada una de las palabras del 5 de febrero ”.

Resumen del caso Bento

Esta es la secuencia que publicamos más temprano en Urgente24 y que resume la trama detrás del caso Bento:

Acto 1. Un personaje dudoso que era informante de la Policía y hasta tenía vínculos con la inteligencia gubernamental fue asesinado por su socio.

Acto 2. El asesino dice que su socio y víctima tenía negocios espurios con el juez federal Walter Bento, quien es imputado y se utiliza ese testimonio para abrir el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Es el testigo estrella.

Acto 3. En Mendoza se ordena la detención de Bento, que no sucede porque todavía tiene los fueros de juez federal. Entonces se activó su destitución.

Acto 4. La prensa mendocina, sostenida financieramente por el Ejecutivo provincial, crucifica a Bento ante la opinión pública. Y lo convierte en Enemigo Público N*1, jefe de una mafia.

Acto 5. El Consejo de la Magistratura, en una acción irregular ahora recurrida en un recurso extraordinario, destituye a Bento. Entonces, en Mendoza, Bento es detenido y recluido en una cárcel.

Acto 6. El testigo estrella es citado a declarar para cerrar la condena penal de Bento. Pero se desdice de su declaración original y dice que lo hizo en un acuerdo con el Fiscal, quien no le cumplió lo prometido. Agrega que nunca en su vida conoció a Bento, quien está esposado a 2 metros de distancia escuchando que fue destituido por una mentira.

Acto 7. El ahora falso testigo estrella dice que quien era su abogado armó con el Fiscal su falsa declaración. Pero incluye en la negociación a 3 personas políticamente expuestas. En un caso fue funcionario del Ejecutivo provincial. En otro caso es una senadora nacional vigente.

Acto 8. La prensa mendocina intenta armar su propia versión porque no sabe qué hacer. La Justicia no tiene respuestas. ¿Puede el Fiscal seguir presente en la sala del tribunal?

