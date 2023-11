Sergio Massa vs. Javier Milei: Problemón para La Libertad Avanza

Live Blog Post

Trabajo

Sergio Massa desarrolla su plan de asistencia a las economías regionales y a provincias. Y 2 millones de puestos de trabajo.

Milei dice que le parece simpática la propuesta de Massa porque hace demasiado tiempo que no crece el empleo registrado. Presión fiscal que impide ganar dinero. La Banda de los Apropiadores contra los que ganan dinero. Superávit de cuenta corriente se financia con ahorro interno. Dice que ahorramos más que los chinos pero el Estado se lo queda con déficit fiscal que chupa ahorro.

Massa le habla a la gente: "Es importante que vos en tu casa sepas qué va a pasara con tu trabajo". Habla a las mujeres de igual trabajo por igual remuneración.

Milei dice que Massa ni siquiera sabe leer los datos: "Fracasé cuando te quise enseñar". Le explica cómo se generan promedios para rebatir lo del diferencial de mujeres y salarios.

Massa lo acusa de que Milei insiste con mirada despectiva de las mujeres. Massa dice que cada mes creció el empleo registrado. Y que la apertura de la economía que propone Milei provocará mucho desempleo.

Milei insiste en que Massa habla de temas que no conoce. Que su reforma del Estado de 1ra. Generación habla de protección laboral tipo UOCRA, y que no abriría la economía sin bajar el gasto público. Dice que él no hará un industricidio.ç

Massa dice que Milei tiene 3 denuncias de plagio por no haber citado a autores en su último libro y que tiene una mirada apátrida.

Milei insiste en que Massa es mentiroso y Massa dice que le escribió el discurso Macri. Milei dice que no y explica que él quiere exportar a 8.000 millones de personas. Massa le pregunta por formularios que Milei no conoce y Massa dice que Milei no puede ser Presidente si no conoce el Estado. Milei dice que él no quiere regular y que no le interesa la burocracia.

Ocurre un intercambio sobre proteccionismo y precios de equilibrio.

Massa dice que Milei se parece a José Alfredo Martínez de Hoz: apertura indiscriminada, relaciones labores desjurídicas.

Milei dice que aplicará el convenio de UOCRA a todos.

Milei dice que los derechos adquiridos respeta. Nuevos intercambios sobre mentiras de uno y otro.