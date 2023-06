Escándalo: Spider-Man de Sony es furor, pero LGBT y ¿trans?

Un fenómeno de taquilla y crítica

Por otro lado, la película está siendo todo un éxito. Disney podría presumir de tener tres películas entre las cinco primeras en la lista de taquilla nacional de este fin de semana en USA, pero Sony ocupó el puesto número uno con el muy esperado Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La secuela animada de superhéroes continúa desafiando las expectativas, ya que apunta a un final de más de 110 millones en su primer fin de semana después de recaudar la asombrosa suma de 51,7 millones el viernes, el mayor día de estreno del año hasta el momento.

Spider-Man: A Través del #SpiderVerso | Tráiler Oficial | Doblado

Esto no solo marcaría casi el triple de su predecesor directo Spider-Man: Into the Spider-Verse el primer fin de semana de 20181, si no que también lo pondría a la par con algunas de las películas de acción en vivo más recientes de Marvel. Into the Spider-Verse recaudó $ 35 millones en su primer fin de semana, un número que Across the Spider-Verse pasó solo el primer día.

Hace solo un par de meses, The Super Mario Bros. Movie superó incluso las proyecciones más optimistas para recaudar

