'Spiderman francés': Escaló un rascacielos para atacar a Macron

“Estoy aquí para mostrar mi apoyo a quienes se oponen a la reforma de las pensiones”, expresó a Reuters el miércoles antes de comenzar su ascenso del rascacielos de 150 metros (492 pies) en el distrito comercial de La Défense de la capital. “Estoy aquí para decirle al [presidente] Emmanuel Macron que vuelva a bajar a la tierra… escalando sin red de seguridad”.

image.png El escalador Alain Robert en plena acción.

Polémica ley de pensiones

Tal como contó Urgente24, luego de 3 meses del estallido social en Francia por la impopular reforma jubilatoria que amplía la edad de mínima de 62 a 64 años, aprobada por decreto haciendo uso de la ley 49.3 como estrategia del gobierno de Emmanuel Macron ante la falta de mayoría parlamentaria, el Consejo Constitucional (Corte Suprema francesa) validó la mayor parte de las disposiciones de esta reforma, pese a la sublevación popular que tomó las principales arterias del país franco con protestas autoconvocadas y sindicalistas.

No obstante, el Consejo Constitucional censuró seis disposiciones que no tendrían cabida en dicha ley por ser de carácter económico, entre las cuales se encontraba el “índice de personas mayores” (artículo 2), que iba a ser de carácter obligatorio para las empresas con más de 1000 empleados.

image.png Siguen las protestas tras la promulgación de la impopular ley de pensiones.

Luego de que la Corte Suprema francesa convalidara la reforma jubilatoria, se produjeron protestas en varias ciudades francesas como Lille, Nantes, Lyon, Toulouse y Marsella. En la explanada del Hôtel de ville de París frente al Consejo Constitucional se escucharon abucheos, botes de basura incendiados y bombas de humo.

La primera ministra ha descartado retirar la ley y defendió. "Se trata de una reforma difícil, soy consciente, sé que requiere esfuerzos a muchos de nuestros compatriotas, pero que también tiene en cuenta situaciones particulares. Sin embargo, es esencial para mantener el sistema de pensiones por repartición".

El argumento de Macro por la reforma: "¿Cree usted que me hace gracia esta reforma? No me hace gracia y me hubiera gustado no hacerlo, pero es el interés general (...) No es un lujo ni un placer, es una necesidad. Si tengo que pagar el precio de la impopularidad, lo asumo".

Además justificó alegando los gastos exorbitantes en la pandemia, y después con la guerra, para "ayudar a las empresas y a nuestros compatriotas". "El país no es él mismo", afirmó para justificar la necesidad económica de la ley. Según el Gobierno francés, el sistema entrará en un déficit que crecerá hasta los 12.500 millones de euros para 2030.

