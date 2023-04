Arde Casa Rosada: La 'Opereta' que destruyó a Antonio Aracre

Un poco antes, Aracre lo había oficializado de manera formal en su cuenta de Twitter. Aunque jamás hizo hincapié en ninguno de los motivos y causas anteriormente mencionados.

image.png Confirmación oficial de Antonio Aracre sobre dejar el cargo.

"A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente @alferdez mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata."

Más rumores en el oficialismo, el caos es total:

image.png Esto todavía no terminó...en términos generales.

A esto hay que sumarle otro dato, el Gobierno nacional se vio sacudido por un fuerte rumor que circuló tanto en la ciudad porteña como en Wall Street, la Casa Blanca y el Tesoro de los Estados Unidos: el ministro de Economía, Sergio Massa, habría estado buscando la manera más elegante de salir del gobierno sin que eso generara una catástrofe en términos de gobernabilidad.

No hay que omitir el enorme aumentó del dólar blue.

La vocera de Fernández, Gabriela Cerruti, cruzó en Twitter al periodista de Página12, Leandro Renou, quien se hizo eco de los trascendidos que salen de la propia Casa Rosada. Él había posteado: " Parece que volvió la novela del off en el oficialismo. Altísimas fuentes confirman que Casa Rosada filtró la siguiente información, que junto con la demora en la política de tasas del BCRA, generaron impacto y nervios en mercado cambiario".

image.png Cerruti estuvo tajante.

"Hola Leandro, desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté. Pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos. Más allá de la novela que algunos medios crean..."

"Sergio Massa no va a renunciar y prepara un plan con FMI""

image.png Massa seguirá vigente y presente en su puesto.

El presidente Alberto Fernández sigue siendo presionado por la interna del Frente de Todos a explicitar públicamente qué hará en la carrera electoral 2023, sobre todo por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien responsabiliza a la crisis política como uno de los grandes inconvenientes para estabilizar la macroeconomía.

Podes leer una nota completa sobre este tema acá.

Ante la falta de respuesta del mandatario, en los últimos días se instaló que el ministro estaría evaluando la forma y el momento para salir del gobierno nacional. Todavía no se sabe si con otro cargo -nacional o internacional-, pero hay quienes creen que podría ser para encarar su candidatura, mientras otros consideran que sería mejor evitar este proceso electoral por la alta inflación del primer trimestre 2023 y la que viene, tal como él mismo ha expresado al asumir.

image.png

Las consultas de Urgente24 al círculo más cercano al funcionario nacional fueron directas:

No existe ni la más mínima chance de que Sergio renuncie. Se va a quedar hasta el 10 de diciembre de 2023. Esto es importante aclararlo porque seguramente volverán a instalar el rumor de su renuncia. No va a suceder No existe ni la más mínima chance de que Sergio renuncie. Se va a quedar hasta el 10 de diciembre de 2023. Esto es importante aclararlo porque seguramente volverán a instalar el rumor de su renuncia. No va a suceder

-----------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

CFK denunció 'fake news' de Clarín y desde USA aclaran

Al dólar blue en $421 se le suman escasas compras del BCRA

¡Se hizo Justicia! Piden cerrar el REM del BCRA

Posponen tratamiento de proyecto que regula apps de delivery