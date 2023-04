¡Se hizo Justicia! Piden cerrar el REM del BCRA

Los problemas del REM

Russo ha señalado que, aunque no tienen acceso al listado completo de participantes, la matriculación previa no es actualmente un requisito del BCRA en la elaboración del REM. Aunque cumplir con esta norma no cambiaría nada en términos de costos para el organismo o los economistas involucrados, sí lo haría para la sociedad.

El BCRA destaca en su sitio web que el relevamiento es generado a partir de una encuesta realizada a personas especializadas en el país y en el extranjero, permitiendo un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina. La información que se proporciona es de especial relevancia para las decisiones de política monetaria y económica, así como para las decisiones de consumo e inversión, lo que lo convierte en un bien público que proporciona a la comunidad la mejor información posible sobre las estimaciones realizadas por los especialistas.

La representante sostiene que en este momento cualquier persona puede participar en la encuesta sin garantía de que los datos tengan el respaldo de sus credenciales, lo que considera un problema para un estudio que se utiliza para tomar decisiones de inversión importantes. La representante sostiene que en este momento cualquier persona puede participar en la encuesta sin garantía de que los datos tengan el respaldo de sus credenciales, lo que considera un problema para un estudio que se utiliza para tomar decisiones de inversión importantes.

Esto ha sido históricamente criticado por Urgente24 en, por ejemplo: Escrache al REM del Banco Central: ¿Economistas contratados para mentir?

Desde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) depende del Banco Central y se dedica a hacer pronósticos macroeconómicos sobre la evolución de la economía argentina, a través de una encuesta a analistas especializados. "El diseño de la herramienta tomó en cuenta las mejores experiencias de este tipo de relevamientos que realizan los bancos centrales de la región, además del propio proceso de aprendizaje del BCRA", se presenta en la página web oficial. Sin embargo, hay economistas que critican sus informes y que tienen ciertas sospechas.

"Hace meses que vengo diciendo que la inflación 2019 va a ser mayor que la inflación 2018. Les recuerdo que los economistas cortesanos amarillos en el último trimestre 2018 afirmaban que la inflación a esta altura iba a ser 2% mensual y que en segundo semestre iba a bajar + abajo", publicó el economista Diego Giacomini en Twitter. Se refiere a los analistas del REM.

https://twitter.com/GiacoDiego/status/1118246591549378565 Acá abajo les dejo las Expectativas de inflación de los economistas del REM. Muchos son cortesanos del poder. Quieren ser parte del poder, tienen consultoría con el poder o venden información ligada al poder. Veían una inflación de 2,4% para esta parte del año y una anual de 28% pic.twitter.com/OVCU2T8PjI — Diego Giacomini (@GiacoDiego) April 16, 2019

Más contenido en Urgente24

Gerardo Morales, tras pedido de Vidal: ¿Macri se arrepintió?

Encuesta: Kicillof zafa del 'efecto colectivero', pero su mayor temor lo sigue acechando

Inflación y dólar blue sin anestesia: Pegó otro salto

Reapareció Cristina Kirchner (para desmentir a Clarín)